Королівський шибеник. Найсмішніші фотографії принца Луї

Молодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон, чотирирічний Луї, — одна безпосередність.

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Чотирирічний принц Луї, молодший син принца та принцеси Уельських, — улюбленець публіки та ЗМІ. Особливо хлопчик прославився під час Платинового ювілею королеви Єлизавети II в червні минулого року. Фотографи не встигали ловити смішні гримаси дитини, яка відверто веселилася й так само відверто нудьгувала, проводячи години на публіці та втомлюючись. Він грався з матір'ю та зухвало дражнив її, сидів на колінах у діда Чарльза, кривлявся та не приховував своїх емоцій.

Після публікації знімків багато хто вирішив, що Луї повторить долю принца Гаррі, якого в королівській родині всі вважали бунтівником і який своїми витівками в юнацькі роки чимало попсував нерви високоповажним родичам. Як буде насправді, покаже час, а зараз пропонуємо подивитися на найсмішніші фото принца Луї.

Принц Луї затикає вуха, стоячи поряд із британською королевою Єлизаветою II під час прольоту літаків над Букінгемським палацом після параду на честь дня народження монарха Trooping the Colour у межах святкування Платинового ювілею в Лондоні 2 червня 2022 року. Малюк дав усім зрозуміти, що гучний звук його дуже дратує.

Принц Луї поруч із прабабусею під час Платинового ювілею у 2022 році Фото: Getty

5 червня того ж року принц Луї разом із матір'ю Кейт Міддлтон, братом і сестрою відвідав театралізовану виставу в Лондоні. Вона була настільки тривалою, що хлопчик відверто втомився, тому не приховував своїх емоцій. Він грубив матері, кривлявся, і герцогині Кембриджській довелося проявити справжні дива дипломатії, щоб заспокоїти маленького шибеника. Цей день став найбагатшим для фотографів на смішні вирази обличчя принца.

Кейт Міддлтон намагається розважити сина, якому відверто нудно дивитися виставу Фото: Getty

Ще один знімок, де показано, як дитина відреагувала на прохання своєї високопоставленої матері заспокоїтися. Пізніше фото стало мемом у мережі, а популярність маленького Луї рвонула вгору, оскільки він очевидно ігнорує королівський протокол і поводиться, як звичайнісінькі діти.

Принц Луї показав герцогині Кембриджській свій характер Фото: Getty

Продовжуючи тему найсмішніших фото Луї, неможливо не залишити без уваги цей кадр, де малюк, як і раніше, випробовує терпіння своєї матері. Такий жест явно не личить королівській особі, але цьому милому малюкові пробачають усе.

Принц Луї дражнить матір Фото: Getty

Принцу та принцесі Уельським доведеться докласти чимало зусиль, щоб навчити молодшу дитину поводитися, як їй належить за статусом, але в цьому питанні батьки використовують м'яку тактику виховання, надаючи малюку право дорослішати, як його ровесники. Поки що ж він — зірка папараці й абсолютне втілення дитячої безпосередності.

Принц Луї із сім'єю на балконі Букінгемського палацу Фото: Getty

Раніше Фокус писав, чим принцеса Шарлотта відрізняється від королівських дітей.