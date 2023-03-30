"Не уважаю": Алина Паш резко высказалась в адрес лидера Kalush Orchestra (видео)
Во время Нацотбора на "Евровидение-2022" между музыкантами возник спор, поскольку Kalush Orchestra считали результаты конкурса сфальсифицированными.
29-летняя украинская певица Алина Паш резко высказалась в адрес лидера группы Kalush Orchestra. О недоразумении с Олегом Псюком артистка рассказала в новом выпуске проекта "Розмова".
"Я не уважаю Псюка. Он мне не может нормально смотреть в глаза. На Евровидении на Нацотборе не смотрел, когда я пыталась прежде всего поговорить. Зато все остальные члены команды очень классные. Они мне очень нравятся, и они со мной общались", — отметила победительница Нацотбора на "Евровидение-2022".
Во время песенных соревнований в феврале 2022 между музыкантами возник спор, ведь Kalush Orchestra считали результаты сфальсифицированными.
После победы в конкурсе Алина Паш должна была представить Украину в Турине на международном песенном конкурсе, но сняла свою кандидатуру на фоне скандала с посещением временно оккупированного Крыма.
Вместо певицы из Закарпатья в Италию поехала группа Kalush Orchestra, которая заняла первое место с песней о матери "Стефания".
Что касается посещения Крыма и Москвы, то Алина Паш призналась, что не хотела нарушать законы Украины, а в столицу РФ ездила, чтобы понять, какая обстановка там на самом деле.
Напомним, Алина Паш представила Украину на фестивале в пустыне Burning Man.
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