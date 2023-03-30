"Не уважаю": Алина Паш резко высказалась в адрес лидера Kalush Orchestra (видео)

Во время Нацотбора на "Евровидение-2022" между музыкантами возник спор, поскольку Kalush Orchestra считали результаты конкурса сфальсифицированными.

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29-летняя украинская певица Алина Паш резко высказалась в адрес лидера группы Kalush Orchestra. О недоразумении с Олегом Псюком артистка рассказала в новом выпуске проекта "Розмова".

"Я не уважаю Псюка. Он мне не может нормально смотреть в глаза. На Евровидении на Нацотборе не смотрел, когда я пыталась прежде всего поговорить. Зато все остальные члены команды очень классные. Они мне очень нравятся, и они со мной общались", — отметила победительница Нацотбора на "Евровидение-2022".

Во время песенных соревнований в феврале 2022 между музыкантами возник спор, ведь Kalush Orchestra считали результаты сфальсифицированными.

После победы в конкурсе Алина Паш должна была представить Украину в Турине на международном песенном конкурсе, но сняла свою кандидатуру на фоне скандала с посещением временно оккупированного Крыма.

Алина Паш дала откровенное интервью

Вместо певицы из Закарпатья в Италию поехала группа Kalush Orchestra, которая заняла первое место с песней о матери "Стефания".

Алина Паш на Нацотборе

Что касается посещения Крыма и Москвы, то Алина Паш призналась, что не хотела нарушать законы Украины, а в столицу РФ ездила, чтобы понять, какая обстановка там на самом деле.

Напомним, Алина Паш представила Украину на фестивале в пустыне Burning Man.

Также Фокус писал о совместной песне Алины Паш, Позитива и Мишель Андраде.