"Не поважаю": Аліна Паш різко висловилася на адресу лідера Kalush Orchestra (відео)

Під час Нацвідбору на "Євробачення-2022" між музикантами виникла суперечка, оскільки Kalush Orchestra вважали результати конкурсу сфальсифікованими.

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29-річна українська співачка Аліна Паш різко висловилася на адресу лідера гурту Kalush Orchestra. Про непорозуміння з Олегом Псюком артистка розповіла у новому випуску проєкту "Розмова".

"Я не поважаю Псюка. Він мені не може нормально дивитися в очі. На Євробаченні на Нацвідборі не дивився, коли я намагалася перш за все поговорити. Зате всі інші члени команди дуже класні. Вони мені дуже подобаються, і вони зі мною спілкувалися", — зазначила переможниця Нацвідбору на "Євробачення-2022".

Під час пісенних змагань у лютому 2022 між музикантами виникла суперечка, адже Kalush Orchestra вважали результати сфальсифікованими.

Після перемоги в конкурсі Аліна Паш повинна була представити Україну в Турині на міжнародному пісенному конкурсі, проте зняла свою кандидатуру на фоні скандалу з відвідуванням тимчасово окупованого Криму.

Аліна Паш дала відверте інтервʼю

Замість співачки із Закарпаття до Італії поїхав гурт Kalush Orchestra, який посів перше місце з піснею про маму "Стефанія".

Аліна Паш на Нацвідборі

Щодо відвідування Криму та Москви, то Аліна Паш зізналася, що не хотіла порушувати законів України, а до столиці РФ їздила, аби зрозуміти, яка там обстановка насправді.

Нагадаємо, Аліна Паш представила Україну на фестивалі в пустелі Burning Man.

Також Фокус писав про спільну пісню-подяку Аліни Паш, Позитива та Мішель Андраде.