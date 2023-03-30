Наоми Кэмпбелл показала самые актуальные вещи весны 2023 в роскошной рекламе авто

По мнению поклонников, Наоми – супермодель, которую никто никогда не превзойдет.

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52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл в очередной раз доказала всему миру, что еще долго будет оставаться иконой моды. "Черная пантера" снялась в новой рекламе последней модели автомобиля BMW, поделившись видео на своей странице в Instagram.

Для съемок Наоми надела самые трендовые вещи сезона – белую майку поверх черного бюстгальтера и широкие длинные джинсы с черным ремнем. Особое внимание обращает на себя огромное количество золотых с драгоценными камнями ожерелий, браслетов и колец, а также дорогие наручные часы. Ее длинные волосы распущены, а макияж подчеркивает идеальные черты лица.

Кэмпбел делает селфи на фоне роскошного авто и буквально излучает уверенность и успех.

Видео восхитило поклонников, и они поспешили высказать свой восторг в комментариях:

"Она икона, легенда, и она настоящий момент!", "Абсолютная королева", "Когда Наоми говорит о решимости, это внезапно напоминает мне 5-й эпизод The Face UK, в котором она наставляет двух последних девушек из своей группы, чтобы выиграть испытание. Просто нравится, как она работает. Она всегда будет супермоделью. Никто не может превзойти ее", "Если это достаточно хорошо для Наоми, то достаточно хорошо и для меня", – пишут фанаты.

Ранее Фокус рассказывал, что Наоми столкнулась с обвинениями в том, что чрезмерно ретуширует свои фотографии.