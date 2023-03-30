Наомі Кемпбелл показала найактуальніші речі весни 2023 року в розкішній рекламі авто

На думку шанувальників, Наомі – супермодель, яку ніхто ніколи не перевершить.

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52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вкотре довела всьому світу, що ще довго залишатиметься іконою моди. "Чорна пантера" знялася у новій рекламі останньої моделі автомобіля BMW, поділившись відео на своїй сторінці в Instagram.

Для зйомок Наомі одягла найтрендовіші речі сезону – білу майку поверх чорного бюстгальтера та широкі довгі джинси з чорним ремінем. Особливу увагу привертає величезна кількість золотих з дорогоцінним камінням намист, браслетів і каблучок, а також дорогий наручний годинник. Її довге волосся розпущене, а макіяж підкреслює ідеальні риси обличчя.

Кемпбелл робить селфі на тлі розкішного авто і буквально випромінює впевненість та успіх.

Відео вразило шанувальників, і вони поспішили висловити своє захоплення у коментарях:

"Вона ікона, легенда, і вона справжній момент!", "Абсолютна королева", "Коли Наомі говорить про рішучість, це раптово нагадує мені 5-й епізод The Face UK, в якому вона наставляє двох останніх дівчат зі своєї групи, щоб виграти випробування. Просто подобається, як вона працює. Вона завжди буде супермоделлю. Ніхто не може перевершити її", "Якщо це досить добре для Наомі, то досить добре і для мене", — пишуть фанати.

Раніше Фокус розповідав, що Наомі зіткнулася зі звинуваченнями у тому, що надмірно ретушує свої фотографії.