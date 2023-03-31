Виктория Бекхэм позирует в сине-красном платье из собственной коллекции

Виктория Бекхэм продемонстрировала свое шикарное чувство стиля, снявшись в потрясающей фотосессии у бассейна.

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48-летняя британская певица Виктория Бекхэм опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий, пошутив над своими подписчиками, что она просто отдыхала у воды в своем "повседневном" образе.

Бывшая участница группы "Spice Girl" позировала у бассейна в платье из ее собственной коллекции, которое отличалось пикантным глубоким синим вырезом спереди, переходящим в длинную красную юбку.

Виктория Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

"Просто бездельничаю у бассейна в этом непринужденном маленьком образе!", — подписала Виктория свою публикацию.

Недавно звезда сцены и дизайнер продемонстрировала точно такое же платье в черно-белой цветовой гамме.

Виктория Бекхэм

Напомним, Виктория Бекхэм создала платье для 11-летней Харпер. Единственная дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов позировала в синем длинном платье с открытыми плечами. К образу она добавила нежно-голубую сумочку-багет, а волосы оставила распущенными.

Тем временем Виктория позировала в светло-розовом платье с глубоким декольте и переплетением.

Виктория Бекхєм с дочкой

Также Фокус писал, что Виктория Бекхэм создала платья для подружек невесты на свадьбу Марка Энтони и его молодой возлюбленной.