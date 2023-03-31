Вікторія Бекхем позує у синьо-червоній сукні з власної колекції

Вікторія Бекхем продемонструвала своє шикарне почуття стилю, знявшись у приголомшливій фотосесії біля басейну.

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48-річна британська співачка Вікторія Бекхем опублікувала у своєму Instagram-акаунті серію фотографій, пожартувавши над своїми підписниками, що вона просто відпочивала біля води у своєму "повсякденному" образі.

Колишня учасниця гурту "Spice Girl" позувала біля басейну у сукні з її власної колекції, яка відрізнялася пікантним глибоким синім вирізом спереду, який переходить у довгу червону спідницю.

Вікторія Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

"Просто байдикую біля басейну в цьому невимушеному маленькому образі!", — підписала Вікторія свою публікацію.

Нещодавно зірка сцени і дизайнер продемонструвала таку саму сукню в чорно-білій кольоровій гамі.

Вікторія Бекхем

Нагадаємо, Вікторія Бекхем створила сукню для 11-річної Харпер. Єдина дочка Вікторії та Девіда Бекхемів позувала у синьому довгому платті з відкритими плечима. До образу вона додала ніжно-блакитну сумочку-багет, а волосся залишила розпущеним.

Тим часом Вікторія позувала у світло-рожевому платті з глибоким декольте та переплетенням.

Вікторія Бекхем із донькою

Також Фокус писав, що Вікторія Бекхем створила сукні для подружок нареченої на весілля Марка Ентоні та його молодої коханої.