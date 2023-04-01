Марго Робби хочет построить особняк на берегу моря в городе, названном "худшим в мире"

Британские СМИ отмечают, что актриса Марго Робби была просто "сражена наповал" британским городом Халл. Ее любовь к этому месту разгорелась после просмотра одного из эпизодов сериала "Дуракам везет".

Related video

32-летняя голливудская звезда Марго Робби хочет построить дом на берегу моря в городе Великобритании, названном "худшим местом в мире". Об этом сообщает Dailly Star.

Австралийская актриса, очевидно, хочет добавить дом в Великобритании к своему портфолио недвижимости. Видимо поэтому она решила, что сочетание истории, ночной жизни и вида на море в Халле подходят для нее как нельзя кстати. Издание отмечает, что Марго была просто "сражена наповал" этим британским городом. Ее любовь к этому месту разгорелась после просмотра одного из эпизодов сериала "Дуракам везет".

"Она знает о негативной огласке, которую получает этот район, но она сражена наповал", — сказал источник Dailly Star.

Регбист Мейсон, который потерпел неудачу после перехода в местную команду города Халл из Северного Квинсленда в 2011 году, недавно сказал в подкасте, что после подписания контракта с "Халлом" (KR), понял что город является "худшим местом в мире".

"Я, конечно, люблю местных жителей, но я не подписывался на это дерьмо", — рассказал спортсмен.

В планах Робби гидромассажная ванна с видом на море Фото: EyeEm

Однако его комментарии, похоже, не отпугнули знаменитую актрису, чей главный дом находится в Венис-Бич, Лос-Анджелес.

Звезда "Волка с Уолл-стрит" будет лично контролировать планы по строительству участка, который включает теннисные корты, конюшни и 12-футовый джакузи с видом на Северное море.

Ранее Фокус писал, что Марго Робби рассказала о съемках интимных сцен с Леонардо Ди Каприо. Знаменитость призналась, что чувствовала себя комфортно, ведь при создании картины использовались специальные парики.

Также сообщалось, что Марго Робби вышла на публику в роскошном красном платье с открытой спиной. Актриса появилась на премьере фильма "Вавилон" в роскошном образе от Valentino.