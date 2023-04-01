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Стиль життя

Марго Роббі хоче побудувати особняк на березі моря в місті, названому "найгіршим у світі"

Марго Роббі, акторка, зірка
Фото: Daily Star | Марго Роббі була просто "приголомшена наповал" британським містом Халл

Британські ЗМІ зазначають, що акторка Марго Роббі була просто "приголомшена наповал" британським містом Халл. Її любов до цього місця розгорілася після перегляду одного з епізодів серіалу "Дурням щастить".

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32-річна голлівудська зірка Марго Роббі хоче побудувати будинок на березі моря в місті Халл (Англія), названому "найгіршим місцем у світі". Про це повідомляє Dailly Star.

Австралійська акторка, очевидно, хоче додати будинок у Великій Британії до свого портфоліо нерухомості. Вона вирішила, що поєднання історії, нічного життя і краєвиду на море в Халлі підходять для неї якнайкраще. Видання зазначає, що Марго була просто "приголомшена наповал" цим британським містом. Її любов до цього місця розгорілася після перегляду одного з епізодів серіалу "Дурням щастить".

"Вона знає про негативні відгуки, які отримує цей район, але вона приголомшена наповал", — сказало джерело Dailly Star.

Регбіст Мейсон, який зазнав невдачі після переходу в місцеву команду міста Халл з Північного Квінсленда 2011 року, нещодавно сказав у подкасті, що після підписання контракту з "Халлом" (KR), зрозумів що місто є "найгіршим місцем у світі".

"Я, звичайно, люблю місцевих жителів, але я не підписувався на це лайно", — розповів спортсмен.

Море, пляж, природа Fullscreen
У планах Роббі гідромасажна ванна з краєвидом на море
Фото: EyeEm

Однак коментарі регбіста, схоже, не відлякали знамениту акторку, чий головний будинок розташований у Веніс-Біч, Лос-Анджелес.

Зірка "Вовка з Волл-стріт" особисто контролюватиме плани з будівництва ділянки, яка включає тенісні корти, стайні та 12-футовий джакузі з видом на Північне море.

Раніше Фокус писав, що Марго Роббі розповіла про зйомки інтимних сцен з Леонардо Ді Капріо. Знаменитість зізналася, що почувалася комфортно, адже при створенні картини використовувалися спеціальні перуки.

Також повідомлялося, що Марго Роббі вийшла на публіку в розкішній червоній сукні з відкритою спиною. Актриса з'явилася на прем'єрі фільму "Вавилон" у розкішному образі від Valentino.