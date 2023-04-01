Марго Роббі хоче побудувати особняк на березі моря в місті, названому "найгіршим у світі"

Британські ЗМІ зазначають, що акторка Марго Роббі була просто "приголомшена наповал" британським містом Халл. Її любов до цього місця розгорілася після перегляду одного з епізодів серіалу "Дурням щастить".

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32-річна голлівудська зірка Марго Роббі хоче побудувати будинок на березі моря в місті Халл (Англія), названому "найгіршим місцем у світі". Про це повідомляє Dailly Star.

Австралійська акторка, очевидно, хоче додати будинок у Великій Британії до свого портфоліо нерухомості. Вона вирішила, що поєднання історії, нічного життя і краєвиду на море в Халлі підходять для неї якнайкраще. Видання зазначає, що Марго була просто "приголомшена наповал" цим британським містом. Її любов до цього місця розгорілася після перегляду одного з епізодів серіалу "Дурням щастить".

"Вона знає про негативні відгуки, які отримує цей район, але вона приголомшена наповал", — сказало джерело Dailly Star.

Регбіст Мейсон, який зазнав невдачі після переходу в місцеву команду міста Халл з Північного Квінсленда 2011 року, нещодавно сказав у подкасті, що після підписання контракту з "Халлом" (KR), зрозумів що місто є "найгіршим місцем у світі".

"Я, звичайно, люблю місцевих жителів, але я не підписувався на це лайно", — розповів спортсмен.

У планах Роббі гідромасажна ванна з краєвидом на море Фото: EyeEm

Однак коментарі регбіста, схоже, не відлякали знамениту акторку, чий головний будинок розташований у Веніс-Біч, Лос-Анджелес.

Зірка "Вовка з Волл-стріт" особисто контролюватиме плани з будівництва ділянки, яка включає тенісні корти, стайні та 12-футовий джакузі з видом на Північне море.

Раніше Фокус писав, що Марго Роббі розповіла про зйомки інтимних сцен з Леонардо Ді Капріо. Знаменитість зізналася, що почувалася комфортно, адже при створенні картини використовувалися спеціальні перуки.

Також повідомлялося, що Марго Роббі вийшла на публіку в розкішній червоній сукні з відкритою спиною. Актриса з'явилася на прем'єрі фільму "Вавилон" у розкішному образі від Valentino.