Меган Маркл и принц Гарри рискуют нанести "необратимый удар" королевской семье, — эксперт

Если герцог и герцогиня Сассекские не появятся на коронационном шествии в мае, то это повлечет за собой "фатальный" разрыв с королевской семьей.

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Королевский эксперт по связям с общественностью Эдвард Корам-Джеймс считает, что Меган Маркл и принц Гарри рискуют нанести "фатальный и необратимый удар" по королевской семье, если решат не присутствовать на коронации короля Карла III. Герцог и герцогиня Сассекские, получившие приглашения на церемонию 6 мая, все еще размышляют над тем, приедут ли они из Калифорнии в Лондон, пишет GB News.

Отмечается, что изгнанные Гарри и Меган будут встречены "холодным приемом" со стороны старших членов королевской семьи.

Король Карл |||, принц и принцесса Уэльские, герцоги Сассекские Фото: Getty Images

Теперь королевский эксперт предупредил, что, пропустив историческое празднование, которое совпадает с 4-м днем рождения принца Арчи, изгнанные члены королевской семьи могут вызвать "фатальный" разрыв с королевской семьей.

"Во вселенной, в которой ущерб, уже нанесенный расколом, все еще можно восстановить, по крайней мере частично, неявка стала бы смертельным, необратимым ударом как в общественном восприятии, так и потенциально в самой семье, — сказал королевский эксперт по связям с общественностью Эдвард Корам-Джеймс. — Это риск затянуть конфликт в долгосрочной перспективе".

Корам-Джеймс добавил, что, если Сассексы решат пропустить торжества, это "привлечет такое же, если не большее, внимание средств массовой информации".

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Кроме того Гарри и Меган настаивают на том, чтобы их пригласили на балкон Букингемского дворца в этот знаменательный день, однако по королевскому протоколу он предназначен исключительно для действующих членов королевской семьи.

Как сообщают источники, для младшего сына новоиспеченного британского монарха и его супруги нет места в коронационном шествии от Вестминстерского аббатства до Букингемского дворца – одной из главных частей церемонии. Если Гарри и Меган согласятся прибыть в Лондон в начале мая, они смогут лишь наблюдать за действом со стороны.

Кроме герцогов Сассекских "вне сценария" остались принц Эндрю и его дочери — Евгения и Беатрис.

Восхождение на престол Карла III запланировано на 6 мая 2023 года. Такую дату выбрали неспроста, ведь в этот день в 2019 году родился первенец принца Гарри и Меган Маркл — принц Арчи.

Также Фокус писал о комментарии телеведущей Опры Уинфри о вероятном присутствии принца Гарри и Меган Маркл на коронации Карла ІІІ.