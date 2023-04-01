Меган Маркл і принц Гаррі ризикують завдати "незворотного удару" королівській родині, - експерт

Якщо герцог і герцогиня Сассекські не з'являться на коронаційній ході в травні, це спричинить "фатальний" розрив з королівською родиною.

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Королівський експерт зі зв'язків із громадськістю Едвард Корам-Джеймс вважає, що Меган Маркл і принц Гаррі ризикують завдати "фатального та незворотного удару" по королівській родині, якщо вирішать не бути присутніми на коронації короля Карла III. Герцог і герцогиня Сассекські, які отримали запрошення на церемонію 6 травня, все ще розмірковують, чи приїдуть вони з Каліфорнії до Лондона, пише GB News.

Зазначається, що вигнані Гаррі та Меган будуть зустрінуті "холодним прийомом" з боку старших членів королівської родини.

Король Карл |||, принц і принцеса Уельські, герцоги Сассекські Фото: Getty Images

Тепер королівський експерт попередив, що, пропустивши історичне святкування, яке збігається з 4-м днем народження принца Арчі, вигнані члени королівської родини можуть спричинити "фатальний" розрив із королівською родиною.

"У всесвіті, в якому збитки, вже завдані розколом, все ще можна відновити, принаймні частково, неявка стала б смертельним, незворотним ударом як у громадському сприйнятті, так і потенційно в самій родині, — сказав королівський експерт зі зв'язків із громадськістю Едвард Корам-Джеймс. — Це ризик затягнути конфлікт у довгостроковій перспективі".

Корам-Джеймс додав, що, якщо Сассекси вирішать пропустити урочистості, це "приверне таку ж, якщо не більшу, увагу засобів масової інформації".

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Крім того, Гаррі та Меган наполягають на тому, щоб їх запросили на балкон Букінгемського палацу цього знаменного дня, проте за королівським протоколом він призначений виключно для чинних членів королівської родини.

Як повідомляють джерела, для молодшого сина новоспеченого британського монарха та його дружини немає місця в коронаційній ході від Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу — однієї з головних частин церемонії. Якщо Гаррі та Меган погодяться прибути до Лондона на початку травня, вони зможуть лише спостерігати за дійством із боку.

Крім герцогів Сассекських "поза сценарієм" залишилися принц Ендрю та його дочки — Євгенія і Беатріс.

Сходження на престол Карла ІІІ заплановано на 6 травня 2023 року. Таку дату обрали недарма, адже цього дня 2019 року народився первісток принца Гаррі та Меган Маркл — принц Арчі.

Також Фокус писав про коментарі телеведучої Опри Вінфрі про ймовірну присутність принца Гаррі та Меган Маркл на коронації Карла ІІІ.