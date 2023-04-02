155-килограммовая модель Тесс Холлидей помогла создать H&M одежду для людей с лишним весом

По словам Тесс Холлидей, модные бренды очень медленно двигаются в сторону расширения линейки одежды и неохотно включают туда размеры для людей, которых сейчас называют бодипозитивными.

Related video

Шведская компания H&M, которая является крупнейшей в Европе розничной сетью по торговле одеждой, расширяет линейку товаров больших размеров с помощью Тесс Холлидей, сообщает Vogue.

155-килограммовая модель plus size ростом 165 см была приглашена брендом в качестве консультанта по размеру и инклюзивности. В результате сотрудничества H&M и Холлидей к традиционной размерной сетке магазинов добавятся товары размером до 4XL для женщин и 3XL для мужчин, которые будут продаваться по всей стране онлайн и до 2XL в магазинах. Ранее ассортимент женской и мужской одежды H&M увеличивался только до размера XL в магазинах и онлайн, а в сети H&M+ был избранный ассортимент женской одежды размеров от 3XL до 4XL.

"H&M рассматривает инклюзивность как бизнес-императив. Эволюция и прогресс H&M в расширенных размерах отражают нашу приверженность и фокусируются на проблемах, с которыми столкнулись, достигнутом прогрессе и еще большем движении вперед. Наша миссия как бренда – сделать стиль доступным для всех, и это ключевой момент", – рассказала журналистам руководитель отдела инклюзивности и разнообразия H&M в Американском регионе Донна Дозье Гордон.

Тесс не впервые работает с H&M. Ранее она привлекалась в качестве модели в глобальных кампаниях. Тогда выяснилось, что у бренда не было вещей, которые бы подошли Тесс, поскольку все были маловаты.

"Я связалась с H&M и сказала им, что этого не должно происходить. Что мы можем сделать, чтобы это исправить? Что мы можем сделать, чтобы ни у кого больше не было такого опыта, как у меня? И я была очень удивлена и взволнована тем, что они не только решили проблему, но и вложили в нее средства", – не скрывает своего восторга модель.

Контракт в качестве консультанта Тесс подписала в августе прошлого года, однако о ее роли в работе бренда умалчивалось до этого момента. По словам Холлидей, она боялась, что ее не воспримут как полноценного сотрудника, который может вносить что-то новое. Свою нынешнюю работу она называет шансом, о котором всегда мечтала.

"Я защищала и была откровенна, когда я чувствовала, что все может быть лучше и должно быть лучше. И когда появилась такая возможность, это был шанс перейти к роли, которую я всегда хотела, консультируя бренд такого масштаба. Я невероятно благодарна за то, что они на самом деле выслушали меня", – призналась она.

Радостью пышка-красотка поделилась и у себя на странице в соцсети, опубликовав яркие фото с тортом и шарами.

"Так благодарна моим замечательным друзьям, которые, как и я, наслаждаются творческим хаосом и устроили эту последнюю съемку вместе у меня дома, чтобы я могла отпраздновать себя! И всем вам: я люблю вас всех и благодарю за поддержку! Я так благодарна вам всем и команде, с которой я работаю в H&M, за то, что они заботятся о моих красотках больших размеров так же сильно, как и я!" – говорится в подписи к снимкам.

Ранее Фокус писал, что Тесс Холлидей пометила вечеринку, выбрав ковбойский образ.