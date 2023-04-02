155-кілограмова модель Тесс Голлідей допомогла створити H&M одяг для людей із зайвою вагою

За словами Тесс Голлідей, модні бренди дуже повільно рухаються у бік розширення лінійки одягу і неохоче додають туди розміри для людей, яких зараз називають бодіпозитивними.

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Шведська компанія H&M, яка є найбільшою в Європі роздрібною мережею торгівлі одягом, розширює лінійку товарів великих розмірів із допомогою Тесс Голлідей, повідомляє Vogue.

155-кілограмова модель plus size зростом 165 см була запрошена брендом як консультантка з розмірів та інклюзивності. Унаслідок співпраці H&M та Голлідей до традиційної розмірної сітки магазинів додадуться товари розміром до 4XL для жінок та 3XL для чоловіків, які будуть продаватися по всій країні онлайн та до 2XL у магазинах. Раніше асортимент жіночого та чоловічого одягу H&M збільшувався лише до розміру XL у магазинах та онлайн, а у мережі H&M+ був доступний асортимент жіночого одягу розмірів від 3XL до 4XL.

"H&M розглядає інклюзивність як бізнес-імператив. Еволюція та прогрес H&M у розширених розмірах відображають нашу прихильність і фокусуються на проблемах, з якими зіткнулися, досягнутому прогресі та ще більшому рухові вперед. Наша місія як бренду — зробити стиль доступним для всіх, і це ключовий момент", — розповіла журналістам керівниця відділу інклюзивності та різноманітності H&M в Американському регіоні Донна Дозьє Гордон.

Тесс не вперше працює з H&M. Раніше вона залучалася як модель у глобальних кампаніях. Тоді з'ясувалося, що бренд не мав речей, які б підійшли Тесс, оскільки всі були замалі.

"Я зв'язалася з H&M і сказала їм, що цього не повинно відбуватися. Що ми можемо зробити, щоб це виправити? Що ми можемо зробити, щоб ніхто більше не мав такого досвіду, як у мене? І я була дуже здивована і схвильована тим, що вони не лише вирішили проблему, а й вклали в неї кошти", — не приховує свого захоплення модель.

Контракт як консультантка Тесс підписала у серпні минулого року, проте про її роль у роботі бренду замовчувалося до цього моменту. За словами Голлідей, вона боялася, що її не сприймуть як повноцінну співробітницю, котра може вносити щось нове. Свою нинішню працю вона називає шансом, про який завжди мріяла.

"Я захищала і була відверта, коли я відчувала, що все може бути кращим і має бути кращим. І коли з'явилася така можливість, це був шанс перейти до ролі, яку я завжди хотіла, консультуючи бренд такого масштабу. Я неймовірно вдячна за те, що вони насправді вислухали мене", — зізналася вона.

Радістю пампушка-красуня поділилася й у себе на сторінці в соцмережі, опублікувавши яскраві фото з тортом та кульками.

"Так вдячна моїм чудовим друзям, котрі, як і я, насолоджуються творчим хаосом і влаштували цю останню зйомку разом у мене вдома, щоб я могла відсвяткувати себе! І всім вам: я люблю вас усіх і дякую за підтримку! Я така вдячна вам усім і команді, з якою я працюю в H&M, за те, що вони дбають про моїх красунь великих розмірів так само сильно, як і я!" — йдеться у підписі до знімків.

Раніше Фокус писав, що Тесс Голлідей відвідала вечірку, обравши ковбойський образ.