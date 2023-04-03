"Выгнали из семейного дома": стала известна настоящая причина переезда Шакиры в США

Бывший свекр предложил певице либо выселиться, либо заплатить компенсацию.

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Колумбийская певица Шакира покинула Барселону, попрощавшись с городом и забрав своих сыновей Сашу и Милана, чтобы начать новую жизнь в Майами. Как пишет Daily Mail со ссылкой на испанские СМИ, ее решению передовал поступок бывшего свекра, отца Жерара Пике, который передал ей уведомление о выселении" из бывшего семейного дома".

Это произошло вскоре после того, как певица установила у себя на балконе ведьму, чтобы потроллить бывшую свекровь, которая живет через дорогу. Последней же каплей стала песня Шакиры, где она высмеяла новый выбор Пике.

Ночные каталонские ежедневные газеты El Periodico и La Vanguardia сообщили, что 13 марта артистке сказали, что она должна покинуть особняк в Эсплугес-де-Льобрегат, где жила после прошлогоднего разрыва с Пике, до 30 апреля – или выплатить компенсацию. Звезда получила электронное письмо, подписанное Хоаном Пике, а La Vanguardia описала его как письмо от отца бывшего футболиста.

Дом принадлежал бывшей паре, однако в сентябре 2022 года стал собственностью компании под названием BCN Two & Two. Это произошло через четыре месяца после того, как артист и экс-защитник "Барселоны" объявили о своем разрыве.

Отец Пике фигурирует в Испанской регистрационной палате в качестве директора, а его единственным акционером, как говорят, является холдинговая компания бывшего футболиста Kerad Holding.

Испанские СМИ не уточнили, какую "компенсацию" Шакира должна была бы выплатить в рамках соглашения, когда в сентябре прошлого года сменилось право собственности, если бы она не уехала до конца этого месяца.

Желание Шакиры переехать в Майами, где она раньше жила и где находится часть ее семьи, считается основным камнем преткновения между певицей и отцом ее детей. Им так и не удалось решить этот вопрос внесудебно.

У артистки в Майами есть особняк за 17 млн долларов, который она сначала выставила на продажу, но несколько месяцев назад отозвала объявление.

Ранее Фокус писал, что Шакира была замечена в Майами с неизвестным мужчиной. В СМИ заговорили о новом романе певицы.