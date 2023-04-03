"Вигнали з сімейного будинку": стала відома справжня причина переїзду Шакіри до США

Колишній свекор запропонував співачці або виселитися, або заплатити компенсацію.

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Колумбійська співачка Шакіра залишила Барселону, попрощавшись із містом і забравши своїх синів Сашу та Мілана, щоб розпочати нове життя у Маямі. Як пише Daily Mail з посиланням на іспанські ЗМІ, її рішенню передував вчинок колишнього свекра, батька Жерара Піке, який передав їй повідомлення про виселення "з колишнього сімейного будинку".

Це сталося невдовзі після того, як співачка встановила на балконі відьму, щоб потролити колишню свекруху, яка живе через дорогу. Останньою ж краплею послугувала пісня Шакіри, де вона висміяла новий вибір Піке.

Нічні каталонські щоденні газети El Periodico та La Vanguardia повідомили, що 13 березня артистці сказали, що вона має залишити особняк в Есплугес-де-Льобрегат, де жила після торішнього розриву з Піке, до 30 квітня – або виплатити компенсацію. Зірка отримала електронний лист, підписаний Хоаном Піке, а La Vanguardia описала його як листа від батька колишнього футболіста.

Будинок належав колишній парі, проте у вересні 2022 року став власністю компанії під назвою BCN Two & Two. Це трапилося через чотири місяці після того, як артистка та ексзахисник "Барселони" оголосили про свій розрив.

Батько Піке фігурує в Іспанській реєстраційній палаті як директор, а його єдиним акціонером, як кажуть, є холдингова компанія колишнього футболіста Kerad Holding.

Іспанські ЗМІ не уточнили, яку "компенсацію" Шакіра мала б виплатити в межах угоди, коли у вересні минулого року змінилося право власності, якби вона не поїхала до кінця цього місяця.

Бажання Шакіри переїхати до Маямі, де вона раніше жила і де перебуває частина її сім'ї, вважається основним каменем спотикання між співачкою та батьком її дітей. Їм так і не вдалося вирішити це питання позасудово.

У артистки в Маямі є маєток за 17 млн доларів, який вона спочатку виставила на продаж, але кілька місяців тому відкликала оголошення.

Раніше Фокус писав, що Шакіра була помічена в Маямі з невідомим чоловіком. У ЗМІ заговорили про новий роман співачки.