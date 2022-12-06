Молодший на 21 рік. Шакіру запідозрили у романі з молодим інструктором із серфінгу

Сама артистка заперечує будь-які нові стосунки, заявивши, що весь час присвячує синам Саші та Мілану.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра, яка досить важко перенесла зраду коханого футболіста Жерарда Піке та його новий роман із молодою помічницею, схоже, нарешті знайшла нове кохання. Папараці сфотографували артистку під час її спілкування з 24-річним інструктором із серфінгу Горкою Езкурдія, і на знімках знаменитість виглядала дуже веселою і з обожненням дивилася на молоду людину, пише Marca.

Це давній знайомий родини Шакіри, а минулого року він давав уроки серфінгу й Жерарду Піке.

Проте сама співачка спростовує будь-які чутки на цю тему.

"З поваги до моїх дітей і того моменту, через який вони проходять, я прошу ЗМІ припинити чутки. У мене немає партнера і нічого, крім того, що я повністю присвячую себе своїм дітям та їхньому благополуччю", — заявила вона.

Шакіра та Жерард, які виховують двох синів, розлучилися кілька місяців тому. За чутками, артистка застала невірного бойфренда в ліжку з іншою та вигнала чоловіка з їхнього спільного будинку.

Попри договір колишніх протягом року не з'являтися на публіці з новими партнерами, Піке вже незабаром помітили у компанії 23-річної студентки Клари Чіа Марті.

Така поведінка розлютила Шакіру. Пізніше вона випустила кліп, що натякає на болісне розлучення.