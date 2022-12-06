Младше на 21 год. Шакиру заподозрили в романе с молодым инструктором по серфингу

Сама артистка отрицает любые новые отношения, заявив, что все время посвящает сыновьям Саше и Милану.

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45-летняя колумбийская певица Шакира, которая довольно тяжело перенесла предательство возлюбленного футболиста Жерара Пике и его новый роман с молодой помощницей, похоже, наконец нашла новую любовь. Папарацци сфотографировали артистку во время ее общения с 24-летним инструктором по серфингу Горкой Эзкурдия, и на снимках знаменитость выглядела очень веселой и с обожанием смотрела на молодого человека, пишет Marca.

Это давний знакомый семьи Шакиры, а в прошлом году он давал уроки серфинга и Жерару Пике.

Однако сама певица опровергает любые слухи на эту тему.

"Из уважения к моим детям и тому моменту, через который они проходят, я прошу СМИ прекратить слухи. У меня нет партнера и ничего, кроме того, что я полностью посвящаю себя своим детям и их благополучию", – заявила она.

Шакира и Жерар, которые воспитывают двух сыновей, расстались несколько месяцев назад. По слухам, артистка застала неверного бойфренда в постели с другой и выгнала мужчину из их общего дома.

Несмотря на договор бывших в течение года не показываться на публике с новыми партнерами, Пике уже вскоре был замечен в компании 23-летней студентки Клары Чиа Марти.

Подобное поведение разозлило Шакиру. Позже она выпустила клип, намекающий на болезненный разрыв.