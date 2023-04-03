Король Карл III и принц Уильям взялись за лопаты

За два года было посажено свыше трех миллионов деревьев по всему Соединенному Королевству.

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Король Карл III и его старший сын принц Уильям отметили посадку трех миллионов деревьев в рамках проекта "Зеленый навес королевы" (Queen’s Green Canopy), запущенного в мае 2021 года в ознаменование Платинового юбилея королевы, пишет Daily Mail.

"Трудно поверить, что прошло два года с тех пор, как мы с мамой посадили дерево в Большом Виндзорском парке, чтобы отметить начало создания Зеленого навеса королевы. Поскольку второй сезон посадки подходит к концу, а вместе с ним и эта жизненно важная инициатива, я особенно хотел бы выразить искреннюю благодарность всем жителям Соединенного Королевства, которые помогли посадить более трех миллионов деревьев, чтобы создать непреходящее наследие королевы Елизаветы II. Этот проект показал, как простые, практичные и позитивные жесты могут иметь большое значение, и я не могу придумать более подходящей дани уважения 70-летнему правлению Ее Величества", – отметил король.

По этому случаю король и принц посадили одно из последних деревьев, клен, в саду Сандрингемского дома.

Сэр Дэвид Аттенборо, посол QGC, посадил дерево в Ричмонд-парке, чтобы отметить закрытие второго посевного сезона.

"Зеленый навес королевы создал бесценное национальное наследие для наших детей, будущих поколений и самой планеты", – отметил он.

Ко всему перечисленному добавился и документальный фильм, где посол проекта Джуди Денч рассказала историю инициативы, а также показано уникальное мозаичное произведение в виде зеленого балдахина с изображением шифра покойной королевы, EIIR. Оно сформировано из тысяч изображений людей с юбилейными и памятными деревьями, посаженными для Елизаветы и загруженными на интерактивную карту QGC Map.

Вместе с посадкой миллионов деревьев проект помог реализовать более 30 инициатив по озеленению городов в областях, нуждающихся в социальной и экологической помощи, и обучить более 70 молодых людей в области зеленого сектора.

Ранее Фокус писал, что король Карл III будет на коронации в золотом наряде.