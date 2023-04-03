Король Карл III та принц Вільям взялися за лопати

За два роки було посаджено понад три мільйони дерев по всьому Сполученому Королівству.

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Король Карл III та його старший син принц Вільям відзначили посадку трьох мільйонів дерев у межах проєкту "Зелений навіс королеви" (Queen's Green Canopy), запущеного в травні 2021 року на ознаменування Платинового ювілею королеви, пише Daily Mail.

"Важко повірити, що минуло два роки з того часу, як ми з мамою посадили дерево у Великому Віндзорському парку, щоб відзначити початок створення Зеленого навісу королеви. Оскільки другий сезон посадки добігає кінця, а разом з ним і ця життєво важлива ініціатива, я особливо хотів би висловити щиру подяку всім жителям Сполученого Королівства, які допомогли посадити понад три мільйони дерев, щоб створити спадщину королеви Єлизавети І. Цей проект показав, як прості, практичні та позитивні жести можуть мати велике значення, і я не можу придумати більш підходящої данини поваги до 70-річного правління Її Величності", — зазначив король.

З цієї нагоди король і принц посадили одне з останніх дерев, клен, у саду Сандрінгемського будинку.

Сер Девід Аттенборо, посол QGC, посадив дерево у Річмонд-парку, щоб відзначити закриття другого посадкового сезону.

"Зелений навіс королеви створив безцінну національну спадщину для наших дітей, майбутніх поколінь та самої планети", – зазначив він.

До всього перерахованого додався і документальний фільм, де пані посол проєкту Джуді Денч розповіла історію ініціативи, а також показаний унікальний мозаїчний витвір у вигляді зеленого балдахіна із зображенням шифру покійної королеви, EIIR. Він сформований із тисяч зображень людей з ювілейними та пам'ятними деревами, посадженими для Єлизавети та завантаженими на інтерактивну карту QGC Map.

Разом із посадкою мільйонів дерев проєкт допоміг реалізувати понад 30 ініціатив щодо озеленення міст в областях, які потребують соціальної та екологічної допомоги, та навчити понад 70 молодих людей у галузі зеленого сектору.

Раніше Фокус писав, що король Карл III буде на коронації у золотому вбранні.