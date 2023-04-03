Меган Маркл заплатила больше $100 тысяч бывшему руководителю пресс-службы Мишель Обамы

Деньги, выплаченные фондом Archewell Foundation пиар-компании Кэти Маккормик Леливельд, вызвали новые слухи о политических амбициях Меган.

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Налоговые декларации Archewell Foundation — благотворительной организации принца Гарри и Меган — показали, что деньги были выплачены компании KMLSA LLC за "стратегическую поддержку социальных связей с общественностью". Речь идет о сумме 112 000 долларов, которые заплатили бывшему пресс-секретарю Мишель Обамы — политическом пиарщику США Кэти Маккормик Леливельд. Об этом пишет The Sun.

Г-жа Леливельд работала пресс-секретарем бывшей первой леди с 2007 по 2011 год. Она также была пиарщиком Хиллари Клинтон и бывшего кандидата в президенты Джона Керри, что означает, что у нее тесные связи с высокопоставленными демократами.

KMLSA описывает себя как компанию, к которой "глобальные лидеры обращаются для решения проблем с репутационными, политическими, филантропическими, юридическими и финансовыми линзами", и хвастается тем, что у нее "десятилетний динамичный опыт работы с влиятельными делами".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Также сообщается, что в 2021 году Меган позвонила ряду сенаторов США на их личные телефоны, чтобы надавить на них по поводу закона об оплачиваемом отпуске по семейным обстоятельствам.

Сенатор Шелли Капито сказала в то время, что понятия не имеет, как герцогиня получила ее номер.

"Я в своей машине. Я за рулем. Там написано, что определитель номера заблокирован. Честно говоря… Я думала, что это сенатор Манчин, — сказала BBC сенатор Капито. Его звонки блокируются. А она говорит: "Сенатор Капито?" Я сказала да. Она сказала: "Это Меган, герцогиня Сассекская".

Источник сообщил Sun, что значительная выплата Archewell не была связана с профессиональной политической деятельностью г-жи Леливельд, а была нанята в качестве "опытного стратегического советника".

Напомним, королевский эксперт по связям с общественностью Эдвард Корам-Джеймс считает, что Меган Маркл и принц Гарри рискуют нанести "фатальный и необратимый удар" по королевской семье, если решат не присутствовать на коронации короля Карла III.

Также Фокус писал, что у Меган Маркл "странное отношение к объективной реальности".