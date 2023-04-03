Меган Маркл заплатила понад $100 тисяч колишній керівниці пресслужби Мішель Обами

Гроші, виплачені фондом Archewell Foundation піар-компанії Кеті Маккормік Лелівельд, викликали нові чутки про політичні амбіції Меган.

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Податкові декларації Archewell Foundation – благодійної організації принца Гаррі та Меган – показали, що гроші були виплачені компанії KMLSA LLC за "стратегічну підтримку соціальних зв'язків із громадськістю". Йдеться про суму 112 000 доларів, які заплатили колишній прессекретарці Мішель Обами — політичній піарниці США Кеті Маккормік Лелівельд. Про це пише The Sun.

Пані Лелівельд працювала речницею колишньої першої леді з 2007 по 2011 рік. Вона також була піарницею Гілларі Клінтон та колишнього кандидата в президенти Джона Керрі, що означає, що вона має тісні зв'язки з високопоставленими демократами.

KMLSA описує себе як компанію, до якої "глобальні лідери звертаються для вирішення проблем з репутаційними, політичними, філантропічними, юридичними та фінансовими лінзами", і хвалиться тим, що має "десятирічний динамічний досвід роботи з впливовими справами".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Також повідомляється, що в 2021 році Меган зателефонувала низці сенаторів США на їхні особисті телефони, щоб натиснути на них з приводу закону про оплачувану відпустку за сімейними обставинами.

Сенаторка Шеллі Капіто сказала в той час, що гадки не має, як герцогиня отримала її номер.

"Я у своїй машині. Я за кермом. Там написано, що визначник номера заблокований. Чесно кажучи… Я думала, що це сенатор Манчін, — сказала ВВС сенаторка Капіто. Його дзвінки блокуються. А вона каже: "Сенатор Капіто?" Я сказала так. Вона сказала: "Це Меган, герцогиня Сассекська"

Джерело повідомило Sun, що значна виплата Archewell не була пов'язана з професійною політичною діяльністю пані Лелівельд, а була найнята як "досвідчений стратегічний радник".

Нагадаємо, королівський експерт зі зв'язків із громадськістю Едвард Корам-Джеймс вважає, що Меган Маркл і принц Гаррі ризикують завдати "фатального та незворотного удару" по королівській родині, якщо вирішать не бути присутніми на коронації короля Карла III.

Також Фокус писав, що в Меган Маркл "дивне ставлення до об'єктивної реальності".