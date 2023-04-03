Благовещенье 2023. Что можно и чего нельзя делать 7 апреля

Благовещенье – третий по важности церковный праздник после Рождества и Пасхи.

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7 апреля православные христиане восточного обряда отмечают Благовещенье. Это двунадесятый праздник и один из главных для верующих после Пасхи и Рождества. Он не является переходным и отмечается по юлианскому календарю 7 апреля. Однако по григорианскому и новоюлианскому календарю большинство церквей западного обряда отмечают его 25 марта. Фокус собрал традиции и приметы на Благовещенье.

История праздника

Как гласит Евангелие от Луки, именно в этот день непорочная и благочестивая Дева Мария получила благую весть от архангела Гавриила о том, что зачала Сына Божьего Иисуса Христа. Это произошло в Назарете, когда она набирала воду из родника.

Другие названия праздника – Благовещение Богородицы, Благовещение Благословенной Девы Марии. Также этот день называют встречей весны.

Что нужно делать на Благовещенье

Как любой большой церковный праздник Благовещенье имеет свои традиции, обряды и приметы. Так, в этот день принято обязательно идти в церковь и молиться. Священники на Благовещенье надевали праздничное облачение. Раньше существовала традиция выпускать после церковной службы голубей как воплощение Святого Духа. Наши предки верили, что птицы долетают до самих ангелов и рассказывают им обо всем хорошем, что произошло в течение года.

Люди верили, что в этот день Господь слышит все их молитвы, поэтому озвучивали свои самые сокровенные желания.

Из церкви верующие приносят домой святую воду, поскольку считается, что она обладает целебными свойствами.

В этот день тем, кто придерживается Великого поста, можно немного расслабиться и съесть блюда из рыбы. Если же Благовещенье попадает на Страстную неделю, рыба и молочные продукты запрещены.

Подготовка к празднику

Поскольку на Благовещенье запрещен физический труд, к нему готовились заранее. Хозяйки наводили в домах идеальный порядок, выбрасывали из матрасов старую солому и сжигали ее, набивая их новой. Кроме старой соломы, люди сжигали во дворе мусор, чтобы отогнать змей. Также окуривали дымом зимнюю одежду, прогоняя таким образом нечистую силу.

На Благовещение раньше хозяйки пекли просфоры – пресные церковные хлебцы. Их готовили для всей семьи, несли в церковь, где освящали их, а дома съедали их натощак. Крошки от освященных просфор добавляли в корм домашним животным и семена. Считалось, что благодаря этому урожай будет богатым, а скот – плодовитым и здоровым. Особые надежды в этот праздник были и у пчеловодов. Некоторые пасечники помещали просфору в улей, чтобы пчелы были "зубастыми".

Чего нельзя делать на Благовещенье

На Благовещенье, как уже говорилось, запрещено работать.

Запрещено злословить, материться, обзывать людей. Помыслы должны быть чистыми и благими.

Нельзя рукодельничать: вязать, шить, что-то мастерить.

В этот день не давали в долг, поскольку такой поступок сулил финансовые проблемы на весь год.

Верующие любленные никогда не венчались на Благовещенье, поскольку этот праздник предполагает покаяние, а не мирское веселье.

На Благовещенье можно мыть голову, но нельзя заплетать косы. Люди верили, что косы похожи на нити жизни, и в этот день они могут переплестись и изменить судьбу человека и линию его жизни.

Приметы на Благовещенье

Если на Благовещенье лежит снег, то будет он еще месяц.

Теплая ночь на Благовещенье – к теплой весне.

Яркое солнце и безоблачное небо в этот день – к летним грозам.

Если к Благовещению у березы уже появляются листочки, а ольха пока еще голая – значит, лето будет очень солнечным и теплым.

Дождливая погода – к хорошему улову у рыбаков на весь год.

Если на Благовещенье еще не прилетели ласточки, весна будет холодной.

Пасмурная погода или дождь на Благовещенье – к дождливому лету.

Холодный ветер в этот день – к холодному лету. Теплый ветер – к теплому лету.

Если на Благовещение дождь – к урожаю зерновых, грибов. Сухая погода может сулить засуху летом.

Ранее Фокус писал, какие куличи можно испечь к Пасхе, которая в этом году будет 16 апреля.