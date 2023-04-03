Благовіщення 2023. Що можна і чого не можна робити 7 квітня

Благовіщення – третє за важливістю церковне свято після Різдва та Великодня.

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7 квітня православні християни східного обряду відзначають Благовіщення. Це двонадесяте свято та одне з головних для віруючих після Великодня та Різдва. Воно не є перехідним і відзначається за юліанським календарем 7 квітня. Проте за григоріанським та новоюліанським календарем більшість церков західного обряду відзначають його 25 березня. Фокус зібрав традиції та прикмети на Благовіщення.

історія свята

Як говорить Євангеліє від Луки, саме цього дня непорочна і благочестива Діва Марія отримала благу звістку від архангела Гавриїла про те, що зачала Сина Божого Ісуса Христа. Це сталося у Назареті, коли вона набирала воду з джерела.

Інші назви свята – Благовіщення Богородиці, Благовіщення Благословенної Діви Марії. Також цей день називають зустріччю весни.

Що потрібно робити на Благовіщення

Як і будь-яке велике церковне свято, Благовіщення має свої традиції, обряди та прикмети. Так, цього дня треба обов'язково йти до церкви та молитися. Священики на Благовіщення одягали святкове вбрання. Раніше існувала традиція випускати після церковної служби голубів як втілення Святого Духа. Наші пращури вірили, що птахи долітають аж до янголів і розповідають їм про все хороше, що сталося протягом року.

Люди вірили, що цього дня Господь чує всі їхні молитви, тому озвучували свої найпотаємніші бажання.

З церкви віруючі приносять додому святу воду, оскільки вважається, що вона має цілющі властивості.

Цього дня тим, хто дотримується Великого посту, можна трохи розслабитись та з'їсти страви з риби. Якщо ж Благовіщення випадає на Страсний тиждень, риба та молочні продукти заборонені.

Підготовка до свята

Оскільки на Благовіщення заборонено фізичну працю, до нього готувалися заздалегідь. Хазяйки влаштовували в хатах велике прибирання. Вони викидали з матраців стару солому і спалювали її, набиваючи їх новою. Окрім старої соломи люди спалювали у дворі сміття, щоб відігнати змій. Також обкурювали димом зимовий одяг, проганяючи таким чином нечисту силу.

На Благовіщення раніше господині пекли просфори – прісні церковні хлібці. Їх готували для всієї родини, несли до церкви, де освячували їх, а вдома з'їдали їх натщесерце. Крихти від освячених просфор додавали в корм домашнім тваринам та насіння. Вважалося, що завдяки цьому врожай буде багатим, а худоба – плодючою та здоровою. Особливі надії на це свято були й у бджолярів. Деякі пасічники клали просфору у вулик, щоб бджоли були "зубастими".

Чого не можна робити на Благовіщення

На Благовіщення, як говорилося, заборонено працювати.

Заборонено лихословити, матюкатися, обзивати людей. Помисли мають бути чистими та благими.

Не можна займатися рукоділлям: в'язати, шити, щось майструвати.

Цього дня не позичали гроші, оскільки такий вчинок обіцяв фінансові проблеми на весь рік.

Віруючі закохані ніколи не вінчалися на Благовіщення, оскільки це свято передбачає покаяння, а не мирські веселощі.

На Благовіщення можна мити голову, але не слід заплітати коси. Люди вірили, що коси схожі на нитки життя, і цього дня вони можуть переплестись і змінити долю людини та лінію її життя.

Прикмети на Благовіщення

Якщо на Благовіщення лежить сніг, то так буде ще місяць.

Тепла ніч на Благовіщення – до теплої весни.

Яскраве сонце та безхмарне небо у цей день – до літніх гроз.

Якщо до Благовіщення у берези вже з'являються листочки, а вільха поки що гола – значить, літо буде дуже сонячним і теплим.

Дощова погода – до гарного улову у рибалок на весь рік.

Якщо на Благовіщення ще не прилетіли ластівки, то весна буде холодною.

Похмура погода чи дощ на Благовіщення – до дощового літа.

Холодний вітер у цей день – до холодного літа. Теплий вітер – до теплого літа.

Якщо на Благовіщення дощ – на врожай зернових, грибів. Суха погода може обіцяти посуху влітку.

Раніше Фокус писав, які паски можна спекти до Великодня, що цього року буде 16 квітня.