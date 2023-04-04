Виктория Бекхэм провела для поклонников экскурсию по своей детской спальне (видео)

Виктория Бекхэм провела для поклонников экскурсию по своей детской спальне в доме ее родителей в Эссексе.

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48-летняя британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм дала своим фанатам немного заглянуть в свое прошлое. В своем Instagram-аккаунте она поделилась видео с экскурсией по спальне своего детства.

Семейство Бекхэмов посетило дом в Эссексе, где росла Виктория, прежде чем стать знаменитой.

Бывшая участница группы "Spice Girl" родилась в Харлоу, затем переехала в Гоффс-Оук в Хартфордшире со своими родителями Джеки и Энтони Адамс, а затем вернулась в Эссекс. С тех пор ее родители отремонтировали ее спальню и превратили ее в комнату для гостей, где остановилась Виктория.

В спальне была большая двуспальная кровать с белыми простынями, за ней висело большое серебряное зеркало и пушистый белый ковер. В углу была деревянная лестница, большой белый платяной шкаф и такой же комод. Комната была полна старых игрушек.

Осматривая комнату, Виктория сказала: "Итак, сегодня я, Дэвид и дети пришли навестить моих маму и папу. Это моя старая спальня — она навевает так много воспоминаний. Моя мама сделала в ней ремонт, но да, я выросла здесь".

Снимая кукол, она добавила: "Я помню этих кукол! Итак, это тетя Салли, а это Ворзель Гаммидж. Я помню, как мои мама и папа подарили их мне и моей сестре на Рождество, когда мы были совсем маленькими. Это навевает такие приятные воспоминания, на самом деле. Так приятно вернуться".

Виктория Бекхэм в детстве Фото: Victoria Beckham/Instagram

Напомним, Виктория Бекхэм создала платье для 11-летней Харпер. Единственная дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов позировала в синем длинном платье с открытыми плечами.

Также Фокус писал, что Виктория Бекхэм показала четверых детей в честь Дня матери.