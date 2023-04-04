Вікторія Бекхем провела для шанувальників екскурсію своєю дитячою спальнею (відео)
Вікторія Бекхем провела для шанувальників екскурсію своєю дитячою спальнею в будинку її батьків в Ессексі.
48-річна британська дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем дала своїм фанатам трохи зазирнути у своє минуле. У своєму Instagram-акаунті вона поділилася відео з екскурсією по спальні свого дитинства.
Сімейство Бекхемів відвідало будинок в Ессексі, де росла Вікторія, перш ніж стати знаменитою.
Колишня учасниця гурту "Spice Girl" народилася в Харлоу, потім переїхала в Гоффс-Оук у Хартфордширі зі своїми батьками Джекі та Ентоні Адамс, а потім повернулася до Ессексу. З того часу її батьки відремонтували її спальню і перетворили її на кімнату для гостей, де зупинилася Вікторія.
У спальні було велике двоспальне ліжко з білими простирадлами, за ним висіло велике срібне дзеркало і пухнастий білий килим. У кутку були дерев'яні сходи, велика біла платтяна шафа і така ж комод. Кімната була сповнена старих іграшок.
Оглядаючи кімнату, Вікторія сказала: "Отже, сьогодні я, Девід і діти прийшли відвідати моїх маму та тата. Це моя стара спальня — вона навіює так багато спогадів. Моя мама зробила в ній ремонт, але так, я виросла тут".
Знімаючи ляльок, вона додала: "Я пам'ятаю цих ляльок! Отже, це тітка Саллі, а це Ворзель Гаммідж. Я пам'ятаю, як мої мама та тато подарували їх мені та моїй сестрі на Різдво, коли ми були зовсім маленькими. Це навіває такі приємні спогади, насправді. Так приємно повернутися”.
Нагадаємо, Вікторія Бекхем створила сукню для 11-річної Харпер. Єдина донька Вікторії та Девіда Бекхемов позувала у синій довгій сукні з відкритими плечима.
Також Фокус писав, що Вікторія Бекхем показала чотирьох дітей на честь Дня матері.