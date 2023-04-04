Вікторія Бекхем провела для шанувальників екскурсію своєю дитячою спальнею (відео)

Вікторія Бекхем провела для шанувальників екскурсію своєю дитячою спальнею в будинку її батьків в Ессексі.

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48-річна британська дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем дала своїм фанатам трохи зазирнути у своє минуле. У своєму Instagram-акаунті вона поділилася відео з екскурсією по спальні свого дитинства.

Сімейство Бекхемів відвідало будинок в Ессексі, де росла Вікторія, перш ніж стати знаменитою.

Колишня учасниця гурту "Spice Girl" народилася в Харлоу, потім переїхала в Гоффс-Оук у Хартфордширі зі своїми батьками Джекі та Ентоні Адамс, а потім повернулася до Ессексу. З того часу її батьки відремонтували її спальню і перетворили її на кімнату для гостей, де зупинилася Вікторія.

У спальні було велике двоспальне ліжко з білими простирадлами, за ним висіло велике срібне дзеркало і пухнастий білий килим. У кутку були дерев'яні сходи, велика біла платтяна шафа і така ж комод. Кімната була сповнена старих іграшок.

Оглядаючи кімнату, Вікторія сказала: "Отже, сьогодні я, Девід і діти прийшли відвідати моїх маму та тата. Це моя стара спальня — вона навіює так багато спогадів. Моя мама зробила в ній ремонт, але так, я виросла тут".

Знімаючи ляльок, вона додала: "Я пам'ятаю цих ляльок! Отже, це тітка Саллі, а це Ворзель Гаммідж. Я пам'ятаю, як мої мама та тато подарували їх мені та моїй сестрі на Різдво, коли ми були зовсім маленькими. Це навіває такі приємні спогади, насправді. Так приємно повернутися”.

Вікторія Бекхем у дитинстві Фото: Victoria Beckham/Instagram

Нагадаємо, Вікторія Бекхем створила сукню для 11-річної Харпер. Єдина донька Вікторії та Девіда Бекхемов позувала у синій довгій сукні з відкритими плечима.

Також Фокус писав, що Вікторія Бекхем показала чотирьох дітей на честь Дня матері.