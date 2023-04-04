Дольше Елизаветы II и принца Филиппа. Пара на Киевщине установила рекорд жизни в браке

Секретом семейного счастья Парасковия Андреевна считает любовь, взаимопонимание и уважение.

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75 лет и один месяц прожили вместе Василий и Парасковия Кириченко из села Кухари Вышгородского района на Киевщине, установив рекорд страны по продолжительности брака, сообщается на Facebook-странице Национального реестра рекордов Украины.

Пара познакомилась, когда Василию было 17 лет, а Парасковии – 14. Спустя несколько лет, 22 февраля 1948-го, влюбленные поженились. На тот момент им исполнилось 21 год и 17 лет соответственно.

По словам родственников пары, муж и жена всю жизнь прожили в мире и согласии и никогда не ссорились. Это подтверждает и жена-рекордсменка. Она говорит, что не думала, что столько лет им отведено вместе. Секретом семейного счастья называет любовь и взаимопонимание.

"Не думала, потому что были еще молодые, думали, что молодые, кто знает, сколько проживем. Жили в мире, не ссорились, делились горем и счастьем, всем делились", – рассказала Парасковия Андреевна журналистам ТСН, добавив, что это была любовь с первого взгляда.

Вместе 75 лет! Фото: Национальный Реестр Рекордов Украины

Сейчас женщине 92 года, а ее супругу – 96. Василий Андреевич перенес инсульт, передвигается на инвалидной коляске, и жена с родственниками ухаживают за ним. Даже в такой непростой ситуации Парасковия Андреевна сохраняет оптимизм и даже спела журналистам в компании племянницы Наталии. Своего супруга она до сих пор называет любимым.

Рекорд продолжительности брака Кириченко зарегистрирован официально Фото: Национальный Реестр Рекордов Украины

Документы пары о заключении брака были утеряны, но недавно они поновили отметки в паспортах, которые подтверждают дату их бракосочетания. В семье до сих пор хранятся фотографии со времен первых свиданий и письма, которые мужчина писал своей любимой.

Напоследок общения с журналистом женщина рассказала, что уверена в победе Украины, которую защищают лучшие, и заявила, что враг "не достоин нашей земли".

Семья Кириченко побила предыдущий рекорд продолжительности брака. Он был зарегистрирован в Виннице, где семья Макаренко живет вместе уже 71 год. Мировой рекорд продолжительности брака, еще действительный, – 82 года.

Отметим, что киевские пенсионеры уже обошли по продолжительности семейную жизнь покойной королевы Елизаветы II. Со своим мужем, герцогом Эдинбургским, монарх прожила 73 года вплоть до его смерти в апреле 2021 года.

Ранее Фокус писал, что подросток без рук и без ног установил рекорд Украины.