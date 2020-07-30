Николай Нижниковский начал заниматься плаванием еще 3,5 года назад.

16-летний Николай Нижниковский из Мариуполя, который лишился ног и руки из-за подрыва на боевом снаряде, установил рекорд Украины, самостоятельно переплыв Днепр.

Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Встречайте нового рекордсмена Украины! 16-летний Николай Нижниковський из Мариуполя сегодня установил рекорд Украины, переплыв Днепр без всякой посторонней помощи! Наш рекордсмен знает, что такое война: в 2015 году он подорвался на боевом снаряде и лишился обеих ног и одной руки, с многочисленными осколками на лице", – написала Ветрова.

Она также добавила: уверена, что его нынешняя победа – это больше, чем личное достижение.

"Потому что его рекорд многим людям вернет веру в жизнь", – сказала Лана Ветрова.

Как уточняет "5 канал", парень справился с намеченной дистанцией за 13 минут, тогда как специалисты считали, что это будет значительно дольше.

Николай начал заниматься плаванием еще 3,5 года назад. К заплыву готовился неделю.

Подростка тренирует рекордсмен мира по плаванию Олег Лисогор.

Как известно, 24 августа 2015 года Николай Нижниковский вместе с братом подорвались на артиллерийском снаряде под Мариуполем. Брат мальчика погиб. Николай потерял руку и обе ноги. После этого проходил курс лечения в Канаде.

В 2019 году украинский паралимпиец Олег Иваненко переплыл Ла-Манш и установил мировой рекорд. За 18 часов непрерывного заплыва он преодолел 62 километра.

72-летний француз Жан-Жак Савин совершил 122-дневное путешествие через Атлантику в специальной стальной бочке.