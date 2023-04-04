Довше за Єлизавету II та принца Філіпа. Пара на Київщині встановила рекорд подружнього життя

Секретом сімейного щастя Парасковія Андріївна вважає кохання, порозуміння та повагу.

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75 років та один місяць прожили разом Василь та Парасковія Кириченко із села Кухарі Вишгородського району на Київщині, встановивши рекорд країни за тривалістю шлюбу, повідомляється на Facebook-сторінці Національного реєстру рекордів України.

Пара познайомилася, коли Василеві було 17 років, а Парасковії — 14. Через кілька років, 22 лютого 1948-го, закохані одружилися. На той момент їм виповнилося 21 рік та 17 років відповідно.

За словами родичів пари, чоловік і дружина все життя прожили у мирі та злагоді і ніколи не сварилися. Це підтверджує і дружина-рекордсменка. Вона каже, що не думала, що стільки років їм відведено разом. Секретом сімейного щастя називає кохання та взаєморозуміння.

"Не думала, бо були ще молоді, думали, що молоді, хто знає, скільки проживемо. Жили у мирі, не сварилися, ділилися горем і щастям, усім ділилися", — розповіла Парасковія Андріївна журналістам ТСН, додавши, що це було кохання з першого погляду.

Разом 75 років! Фото: Національний Реєстр Рекордів України

Нині жінці 92 роки, а її чоловікові — 96. Василь Андрійович переніс інсульт, пересувається на інвалідному візку, і дружина з родичами доглядають його. Навіть у такій непростій ситуації Парасковія Андріївна зберігає оптимізм і навіть заспівала журналістам у компанії племінниці Наталії. Свого чоловіка вона досі називає коханим.

Рекорд тривалості шлюбу Кириченків зареєстровано офіційно Фото: Національний Реєстр Рекордів України

Документи пари про укладення шлюбу були втрачені, але нещодавно вони поновили позначки у паспортах, які підтверджують дату їхнього одруження. У сім'ї досі зберігаються фотографії з часів перших побачень та листи, які чоловік писав своїй коханій.

Наприкінці спілкування з журналістом жінка розповіла, що впевнена у перемозі України, яку захищають найкращі, та заявила, що ворог "не вартий нашої землі".

Родина Кириченків побила попередній рекорд тривалості шлюбу. Він був зареєстрований у Вінниці, де родина Макаренків мешкає разом уже 71 рік. Світовий дійсний нині рекорд тривалості шлюбу — 82 роки.

Зазначимо, що київські пенсіонери вже обійшли за тривалістю подружнє життя покійної королеви Єлизавети ІІ. Зі своїм чоловіком, герцогом Единбурзьким, монарх прожила 73 роки аж до його смерті у квітні 2021 року.

Раніше Фокус писав, що підліток без рук та без ніг встановив рекорд України.