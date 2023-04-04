Модель и актер. Как выглядит звезда сериалов из Турции, которого сравнивают с Брэдом Питтом

Кыванч Татлытуг завоевывал титул лучшей модели мира, появлялся на обложках глянца и является одним их самых популярных мужчин Турции.

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39-летний Кыванч Татлытуг, звезда сериалов "Запретная любовь", "Эзель", "Серебро" и "Столкновение", носит негласный титул "турецкий Брэд Питт". Но если голливудская звезда уже давно не считается секс-символом, то Кыванч пока держит марку. Об этом пишет Al Bawaba.

Он получил две премии Golden Butterfly Awards за лучшую мужскую роль. А в 2002 году стал лучшей моделью мира. Он и сейчас часто появляется на обложках модных журналов.

Кыванч Татлытуг - звезда турецких сериалов

И, как водится, Кыванч стал моделью и актером случайно. Он хотел быть баскетболистом, но из спорта ушел после того, как получил травму. Родился он в Адане, но переехал с семьей в Стамбул, когда его отцу понадобилась медицинская помощь. Его мать – турчанка, но у него в роду были также албанцы и боснийцы. Он стал первым актером в своей семье, где все работали в семейной пекарне.

Модельным бизнесом он занялся, чтобы помогать своей семье. И даже некоторое время жил во Франции, однако в Турцию вернулся, когда получил предложение сняться в сериале. На тот момент у Кыванча не было актерского опыта, но дебютная роль Мехмеда в сериале "Гюмюш" принесла небывалую популярность как в родной стране, так и далеко за ее пределами.

Кыванч Татлытуг - звезда турецких сериалов

Свое прозвище Кыванч получил заслуженно. Он и, правда, очень похож на Брэда Питта в расцвете его карьеры. И иногда подчеркивает схожесть, отращивая бороду.

Впрочем, личная жизнь турецкого красавчика складывается более удачно, чем у его голливудского коллеги. Кыванч в 2016 году женился на стилистке Башак Дизере. Церемония была скромной и прошла в посольстве Турции в Париже. Первенец пары появился на свет в прошлом году.

Кыванч Татлытуг с супругой

Скульптура Татлытуга выставлена ​​в Музее мадам Тюссо в Стамбуле.

Напомним, ранее стало известно, что 38-летний турецкий актер Бурак Озчивит, наиболее известный по ролям в телесериале "Великолепный век", второй раз стал отцом.

Бурака называют самым красивым актером Турции. Всемирный успех к нему пришел после выхода сериала "Великолепный век", где он сыграл военачальника Малкочоглу Бали-бея. Он также вернул в моду усы. Их пришлось отрастить для роли.