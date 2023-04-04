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Стиль життя

Модель та актор. Як виглядає зірка серіалів із Туреччини, якого порівнюють із Бредом Піттом

Киванч Татлитуг, турецький бред пітт, турецький актор, турецькі серіали
Фото: Instagram kivanctatlitug | Ківанч Татлітуг — зірка турецьких серіалів

Ківанч Татлітуг завойовував титул кращої моделі світу, з'являвся на обкладинках глянцю і є одним з найпопулярніших чоловіків Туреччини.

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39-річний Ківанч Татлітуг зірка серіалів "Заборонене кохання", "Езель", "Срібло" та "Зіткнення", носить негласний титул "турецький Бред Пітт". Але якщо голлівудська зірка вже давно не вважається секс-символом, то Ківанч поки що тримає марку. Про це пише Al Bawaba.

Він отримав дві премії Golden Butterfly Awards за найкращу чоловічу роль. А у 2002 році став найкращою моделлю світу. Він і зараз часто з'являється на обкладинках модних журналів.

Ківанч Татлітуг — зірка турецьких серіалів

І, як заведено, Ківанч став моделлю та актором випадково. Він хотів бути баскетболістом, але зі спорту пішов після травмування. Народився він в Адані, але переїхав із сім'єю до Стамбула, коли його батькові знадобилася медична допомога. Його мати — туркиня, але в нього в роді були також албанці та боснійці. Він став першим актором у своїй родині, де всі працювали у сімейній пекарні.

Модельним бізнесом він зайнявся, щоб допомагати своїй сім'ї. І навіть деякий час жив у Франції, проте до Туреччини повернувся, коли отримав пропозицію знятись у серіалі. На той момент у Ківанча не було акторського досвіду, але дебютна роль Мехмеда в серіалі "Гюмюш" принесла небувалу популярність як у рідній країні, так і далеко за її межами.

Ківанч Татлітуг — зірка турецьких серіалів

Своє прізвисько Ківанч отримав заслужено. Він і справді дуже схожий на Бреда Пітта в розквіті його кар'єри. Й іноді підкреслює схожість, відрощуючи бороду.

Втім, особисте життя турецького красеня складається вдало, ніж у його голлівудського колеги. Ківанч у 2016 році одружився зі стилісткою Башак Дізере. Церемонія була скромною і відбулася в посольстві Туреччини в Парижі. Первісток пари народився минулого року.

Ківанч Татлітуг з дружиною

Скульптура Татлітуга виставлена ​​у Музеї мадам Тюссо у Стамбулі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 38-річний турецький актор Бурак Озчівіт, найбільш відомий за ролями в телесеріалі "Величне століття", вдруге став батьком.

Бурака називають найкрасивішим актором Туреччини. Всесвітній успіх до нього прийшов після виходу серіалу "Величне століття", де він зіграв воєначальника Малкочоглу Балі-бея. Він також повернув у моду вуса. Їх акторові довелося відростити для участі в серіалі.