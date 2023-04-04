Секреты стиля Кейт Миддлтон. Какие аксессуары принцесса никогда не надевает вместе

Кейт Миддлтон известна своим безупречным стилем и ее никогда не увидишь в кроссовках и с сумочкой одновременно.

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Кейт Миддлтон отлично сочетает повседневные наряды с кроссовками, но, похоже, она никогда не сочетает их с сумочкой, когда выходит в свет на королевских мероприятиях. Об этом пишет Woman And Home.

Принцесса Уэльская славится своим безупречным чувством стиля. И в ее гардеробе есть не только элегантные костюмы и шикарные вечерние платья. Когда этого требуют обстоятельства, она появляется без каблуков и дополняет свой образ кроссовками.

Но в таком случае она никогда не берет в руки сумочку.

Кейт Миддлтон никогда не сочетает кроссовки с сумочками Фото: Getty Images

Коллекция кроссовок Кейт Миддлтон включает супер-шикарные кроссовки Vejas и ее любимые кеды Supera. Иногда она появляется в кроссовках популярного бренда New Balance.

Принцесса Уэльская регулярно сочетает кроссовки с парой своих любимых джинсов и элегантным блейзером для королевских выходов, но в таких случаях ее невозможно увидеть с элегантной сумочкой.

Кейт Миддлтон редко, но надевает шорты Фото: Getty Images

Это вполне объяснимо – в коллекции принцессы много небольших клатчей и хорошеньких сумочек, но они явно не подходят к стилю кэжуал. А так как Кейт повсюду сопровождают ассистенты, то ей не нужно задумываться о том, куда положить телефоны и другие необходимые мелочи. Так что в сумке другого размера просто нет нужды. Впрочем, когда принцесса не занята официальными мероприятиями, она одевается очень просто и любит большие сумки, куда помещается все, что может понадобиться матери троих детей.

Кейт Миддлтон с семьей Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Ее образы могут послужить вдохновением для тех, кто не знает, с чем носить кроссовки, чтобы это выглядело элегантно. Возьмите пример с Кейт Миддлтон, дополните образ джинсами, простой белой футболкой и белым блейзером. Также подойдут простые лаконичные украшения.

Эксперт по моде Who What Wear Эрин Фитцпатрик подтвердила, что Кейт "никогда не носит с собой сумочку, если она носит кроссовки", а также подчеркнула, что принцесса Уэльская не появляется в кроссовках популярных брендов, таких как Chanel, Gucci или Alexander McQueen, хотя известно, что у нее есть вещи этих брендов.

Скорей всего, это связано с политикой дворца. Там не любят распространяться о том, вещи каких брендов надевает принцесса Уэльская. И хоть журналисты таблоидов все равно узнают об этом, это их личная инициатива и она не исходит от официального дворца.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон выходила в свет в джинсах. Она встречалась с владельцем сети бюджетных супермаркетов, так что простой образ идеально подходил случаю.