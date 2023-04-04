Секрети стилю Кейт Міддлтон. Які аксесуари принцеса ніколи не одягає разом

Кейт Міддлтон відома своїм бездоганним стилем і її ніколи не побачиш у кросівках й із сумочкою одночасно.

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Кейт Міддлтон відмінно поєднує повсякденні вбрання з кросівками, але, схоже, вона ніколи не поєднує їх із сумочкою, коли виходить у світ на королівських заходах. Про це пише Woman And Home.

Принцеса Уельська славиться своїм бездоганним почуттям стилю. І в її гардеробі є не лише елегантні костюми та шикарні вечірні сукні. Коли цього вимагають обставини, вона з'являється без підборів і доповнює свій образ кросівками.

Але в такому разі вона ніколи не бере до рук сумочку.

Кейт Міддлтон ніколи не поєднує кросівки із сумочками Фото: Getty Images

Колекція кросівок Кейт Міддлтон враховує супершикарні кросівки Vejas та її улюблені кеди Supera. Іноді вона з'являється у кросівках популярного бренду New Balance.

Принцеса Уельська регулярно поєднує кросівки з парою своїх улюблених джинсів та елегантним блейзером для королівських виходів, але в таких випадках її неможливо побачити з елегантною сумочкою.

Кейт Міддлтон рідко, але одягає шорти Фото: Getty Images

Це цілком зрозуміло — в колекції принцеси багато невеликих клатчів і гарненьких сумочок, але вони явно не підходять до стилю кежуал. А оскільки Кейт всюди супроводжують помічники, то їй не потрібно думати про те, куди покласти телефон та інші необхідні дрібниці. Тож у сумці іншого розміру просто немає потреби. Втім, коли принцеса не зайнята офіційними заходами, вона одягається дуже просто і любить великі сумки, куди вміщається все, що може знадобитися матері трьох дітей.

Кейт Міддлтон із сім'єю Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Її образи можуть стати натхненням для тих, хто не знає, з чим носити кросівки, щоб це виглядало елегантно. Візьміть приклад із Кейт Міддлтон, доповніть образ джинсами, простою білою футболкою та білим блейзером. Також підійдуть прості лаконічні прикраси.

Експертка з моди Who What Wear Ерін Фітцпатрік підтвердила, що Кейт "ніколи не носить із собою сумочку, якщо вона носить кросівки", а також підкреслила, що принцеса Уельська не з'являється у кросівках популярних брендів, таких як Chanel, Gucci або Alexander McQueen, хоча відомо, що вона має речі цих брендів.

Швидше за все це пов'язано з політикою палацу. Там не люблять розповідати про те, речі яких брендів одягає принцеса Уельська. І хоч журналісти таблоїдів все одно дізнаються про це, це їхня особиста ініціатива і вона не йде від офіційного палацу.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон виходила у світ у джинсах. Вона зустрічалася з власником мережі бюджетних супермаркетів, тож простий образ ідеально підходив до нагоди.