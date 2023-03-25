Кейт Міддлтон приміряла джинси для походу в бюджетний супермаркет (фото, відео)

Принцеса Уельська, яка обрала демократичний образ для відвідування магазину, стверджує, що британські боси повинні робити більше, щоб допомагати працюючим батькам виховувати своїх маленьких дітей.

Related video

Кейт Міддлтон продовжує займатися своєю програмою підтримкою дітей молодшого віку і відвідала великий супермаркет однієї з найбільших у Британії мереж, щоб поговорити з головою правління Річардом Вокером про те, що такі підприємства, як його, повинні підтримувати працівників з дітьми. І вона обрала для бесіди найдемократичніший образ із можливих. Про це пише Daily Mail.

Для відвідування бюджетного супермаркету принцеса Вельська обрала білий піджак від Zara із золотими ґудзиками та білим топом і поєднала його з простими джинсами.

Кейт Міддлтон у супермаркеті

У магазин вона з'явилася в межах своєї роботи над кампанією "Формування нас" Центру раннього дитинства Королівського фонду.

Вона зазначила, що майже 75% людей вважають виховання дітей молодше п'яти років стресом. І найчастіше це батьки, які працюють і яким доводиться поєднувати трудову діяльність із турботою про дітей.

І вона вважає, що великі бізнесмени, під керівництвом яких працюють сотні людей, повинні створити таке робоче середовище, що забезпечуватиме підтримку, необхідну людям для розвитку й підтримання власного соціального та емоційного благополуччя.

На думку принцеси, ми всі повинні інвестувати в раннє дитинство зараз, як "початковий внесок за наше колективне майбутнє".

Кейт Міддлтон одягнула демократичні бренди для походу в супермаркет Фото: Скріншот

Після того, як принцеса зайнялася своїм проєктом із підтримки раннього дитинства, вона стала все частіше з'являтися у підкреслено ділових образах.

І найчастіше намагається пом'якшити їх за рахунок кольору. Має декілька білих блейзерів, які вона поєднує з різними аксесуарами.

Раніше вона вже виходила у світ в улюбленому піджаку від Alexander McQueen за 1945 фунтів стерлінгів, який одягає щоразу, коли на неї чекають серйозні переговори, а не світський захід.

А нещодавно Кейт Міддлтон навіть з'явилася на публіці у військовій формі. Вона стала почесним полковником Ірландської гвардії та навіть взяла участь у навчаннях на полігоні. Принцеса Уельська навчалася надавати першу допомогу під час воєнних дій.