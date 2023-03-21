Білий жакет і вузькі штани. Кейт Міддлтон продемонструвала ідеальний діловий образ

Принцеса Уельська вийшла у світ у своєму улюбленому старому блейзері від Alexander McQueen за 1945 фунтів стерлінгів.

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Принцеса Уельська довела, що сьогодні вона є королевою ділового шику, об'єднавши кілька найбільших фірм Великої Британії, щоб створити нову "цільову групу" для підтримки її кампанії з надання пріоритетної уваги ранньому дитинству. А ще вона продемонструвала, що дбайливо ставиться до своїх старих речей і надягає їх знову, доповнюючи новими аксесуарами. Про це пише Daily Mail.

Кейт Міддлтон зустрілася з робочою групою, яка підтримує її кампанію Early Years у лондонському Сіті, й об'єднала такі компанії як NatWest, Unilever та IKEA.

Кейт Міддлтон уже багато разів одягала цей блейзер від Alexander McQueen Фото: Getty Images

Однак кожен вихід Кейт у світ — це модна подія, тому журналісти вже визначили, що елегантний білий блейзер від свого улюбленого бренду Alexander McQueen за 1945 фунтів стерлінгів вона вже одягала раніше. Якщо бути точним, то вже чотири рази. І щоразу вона доповнювала його іншими речами й аксесуарами, так що він здавався новим.

Свій діловий і суворий образ вона доповнила вузькими чорними штанами, простим білим топом і туфлями на дуже високих шпильках.

Принцеси віддала перевагу лише необхідним аксесуарам: сережкам-кільцям, своїй обручці із сапфіром, якеу вона ніколи не знімає, і чорній папці з королівським гербом, куди вона склала папери зі своїми нотатками.

Кейт Міддлтон знову одягла свій улюблений білий блейзер

Мати трьох дітей сповнена рішучості змінити ставлення суспільства до дитинства, а особливо до перших п'яти років. Тож вона всіляко просуває свою ініціативу. Її помічники зазначають, що вона займалася цим проєктом ще до того, як сама стала матір'ю.

Кейт Міддлтон неодноразово одягала одяг від Alexander McQueen, одного зі своїх улюблених модних брендів, зокрема, обравши креативну директоркк Сару Бертон для створення своєї весільної сукні.

Раніше принцеса Уельська вийшла у світ у новому костюмі з квітковим принтом і оригінальним капелюшком. Образ вона доповнила сережками принцеси Діани й особливою брошкою з королівської скриньки. Раніше цю коштовність часто одягала покійна королева Єлизавета.

А днями в мережі з'явилися перші фото зі зйомок шостого сезону серіалу "Корона". У ньому нарешті з'явиться Кейт Міддлтон, і серіал розповість історію її знайомства з принцом Вільямом в Сент-Ендрюському університеті.

Актори Ед Маквей і Мег Белламі раніше не знімалися в кіно, тож робота в настільки відомому серіалі стала для них справжньою подією.