Белый пиджак и узкие брюки. Кейт Миддлтон продемонстрировала идеальный деловой образ

Принцесса Уэльская вышла в свет в своем любимом старом блейзере от Alexander McQueen за 1945 фунтов стерлингов.

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Принцесса Уэльская доказала, что сегодня она является королевой делового шика, объединив несколько крупнейших фирм Великобритании, чтобы создать новую "целевую группу" для поддержки ее кампании по уделению приоритетного внимания раннему детству. А еще она продемонстрировала, что бережно относится к своим старым вещам и надевает их снова, дополняя новыми аксессуарами. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон встретилась с рабочей группой, поддерживающей ее кампанию Early Years в лондонском Сити и объединила такие компании, как NatWest, Unilever и IKEA.

Кейт Миддлтон уже много раз надевала этот блейзер от Alexander McQueen Фото: Getty Images

Однако каждый выход Кейт в свет – это модное событие, так что журналисты уже определили, что элегантный белый блейзер от своего любимого бренда Alexander McQueen за 1945 фунтов стерлингов она уже надевала ранее. Если быть точным – то уже четыре раза. И каждый раз она дополняла его другими вещами и аксессуарами, что он казался новым.

Свой деловой и строгий образ она дополнила узкими черными брюками, простым белым топом и туфлями на очень высоких шпильках.

Аксессуары принцессы предпочла только необходимые: серьги-кольца, свое обручальное кольцо с сапфиром, которое она никогда не снимает и черную папку с королевским гербом, куда сложила бумаги со своими заметками.

Кейт Миддлтон снова надела свой любимый белый блейзер

Мать троих детей полна решимости изменить отношение общества к детству, а особенно к первым пяти годам. Так что она всячески продвигает свою инициативу. Ее помощники отмечают, что она занималась этим проектом еще до того, как сама стала матерью.

Кейт Миддлтон неоднократно надевала одежду от Alexander McQueen, одного из своих любимых модных брендов, в частности, выбрав креативного директора Сару Бертон для создания своего свадебного платья.

Ранее принцесса Уэльская вышла в свет в новом костюме с цветочным принтом и оригинальной шляпке. Образ она дополнила серьгами принцессы Дианы и особенной брошью из королевской шкатулки. Ранее эту драгоценность часто надевала покойная королева Елизавета.

А на днях в Сети появились первые фото со съемок шестого сезона нашумевшего сериала "Корона". В нем наконец-то появится Кейт Миддлтон и будет рассказана история ее знакомства с принцем Уильямом в Сент-Эндрюсском университете.

Актеры Эд Маквей и Мэг Беллами ранее не снимались в кино, так что работа в настолько известном сериале стала для них настоящим событием.