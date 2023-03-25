Кейт Миддлтон примерила джинсы для похода в бюджетный супермаркет (фото, видео)

Принцесса Уэльская, выбравшая демократичный образ для посещения магазина, утверждает, что британские боссы должны делать больше, чтобы помогать работающим родителям воспитывать своих маленьких детей.

Related video

Кейт Миддлтон продолжает заниматься своей программой поддержкой детей младшего возраста и посетила крупный супермаркет одной из крупнейших в Британии сетей, чтобы поговорить с председателем правления Ричардом Уокером о том, что такие предприятия, как его, должны поддерживать сотрудников с детьми. И она выбрала для беседы самый демократичный образ из возможных. Об этом пишет Daily Mail.

Для посещения бюджетного супермаркета принцесса Уэльская выбрала белый пиджак от Zara с золотыми пуговицами и белым топом и сочетала его с простыми джинсами.

Кейт Миддлтон в супермаркете

В магазин она явилась в рамках своей работы над кампанией "Формирование нас" Центра раннего детства Королевского фонда.

Она отметила, что почти 75% людей считают воспитание детей младше пяти лет стрессом. И чаще всего это работающие родители, которым приходится совмещать трудовую деятельность с заботой о детях.

И она считает, что крупные бизнесмены, под началом которых работают сотни людей, должны создать такую рабочую среду, которая будет обеспечивать поддержку, необходимую людям для развития и поддержания собственного социального и эмоционального благополучия.

По мнению принцессы, мы все должны инвестировать в раннее детство сейчас, в качестве "первоначального взноса за наше коллективное будущее".

Кейт Миддлтон надела демократичные марки для похода в супермаркет Фото: Скриншот

После того, как принцесса занялась своим проектом по поддержке раннего детства, она стала все чаще появляться в подчеркнуто деловых образах.

И чаще всего пытается смягчить их именно за счет цвета. У нее несколько белых блейзеров, которые она сочетает с разными аксессуарами.

Ранее она уже выходила в свет в любимом пиджаке от Alexander McQueen за 1945 фунтов стерлингов, который надевает каждый раз, когда ее ждут серьезные переговоры, а не светское мероприятие.

А недавно Кейт Миддлтон даже появилась на публике в военной форме. Она стала почетным полковником Ирландской гвардии и даже приняла участие в учениях на полигоне. Принцесса Уэльская училась оказывать первую помощь во время военных действий.