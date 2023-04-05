Несмотря на это, юная знаменитость продолжает верить в любовь с первого взгляда.

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24-летняя американская актриса Эль Феннинг разошлась с бойфрендом после пяти лет отношений. Об этом звезда экрана рассказала в своем новом интервью Harper's Bazaar UK.

Фенниг и 37-летний английский актер Макс Мингелла недавно прекратили романтические отношения. Слухи о паре начались в 2018 году на съемках сериала "Teen Spirit", и они были вместе с Met Gala в 2019 году, когда знаменитости стали официальной парой.

Несмотря на это, Эль не видит будущего без любви. Юная актриса даже призналась, что надеется когда-нибудь родить детей.

"Я безнадежный романтик, — сказала она изданию в интервью, опубликованном 4 апреля 2023. — Я верю в любовь с первого взгляда. Назовите меня безумной, но я в это верю. Я чувствую, что это моя судьба".

Эль Фенниг

Отношения звездной пары были достаточно скрыты, они появлялись вместе на публике только для фотографий на больших мероприятиях и торжествах.

В декабре 2022 года они вышли вместе на премьеру фильма "Вавилон", где Макс появляется в картине вместе с Марго Робби и Брэдом Питтом, а это значит, что разрыв произошел совсем недавно.

Макс Мингелла

Мингелла, известный своей ролью Ника Блейна в "Рассказе служанки", написал сценарий и снял фильм "Дух подростка". Феннинг сыграла в картине роль Вайолет, польского подростка, желающего стать поп-звездой, несмотря на препятствия на своем пути.

В то время Макс утверждал, что Эль — "единственная актриса, которая могла бы выдержать" фильм "Дух подростка".

Эль Фенниг

Напомним, Эль Феннинг вышла в свет в невероятно нежном платье.

Также Фокус писал о маникюре Эль Фенниг в поддержку Украины.