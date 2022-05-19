Эль Фаннинг вышла в свет в невероятно нежном платье (фото)

Знаменитость посетила престижный кинофестиваль.

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24-летняя американская актриса Эль Фаннинг вышла в свет в невероятно нежном светло-розовом платье от Armani Privé. Об этом сообщает официальная страница бренда в Instagram.

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Молодая знаменитость посетила 75-й Каннский кинофестиваль в длинном розовом платье, усыпанном сотнями кристаллов. Дополнили образ бриллиантовое колье с сердечками и нежные браслеты. Волосы звезды сериала о Екатерине Второй "Великая" спадали на плечи легкими локонами, а на лице был вечерний макияж.

[ + – ] Эль Фаннинг в платье от Armani Privé

"Эль Фаннинг надела вышитое хрусталем розовое платье #GiorgioArmaniPrivé, чтобы посетить показ фильма "Top Gun: Maverick" во время 75-го ежегодного Каннского кинофестиваля во Дворце фестивалей", — отмечается на странице бренда люксовой одежды.

Напомним, на 75-м Каннском кинофестивале на красной дорожке в частности заметили актрис Еву Лонгорию, Мерьем Узерли, Джулианну Мур и других знаменитостей, а одним из гостей мероприятия стал Президент Украины Владимир Зеленский со своей речью по видеосвязи.

Фокус писал и о других стильных и откровенных образах Эль Фаннинг на официальных мероприятиях. В частности, на ежегодной церемонии InStyle Awards-2022 в Лос-Анджелесе знаменитость появилась в откровенном кроп-топе от Balmain.