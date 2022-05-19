Ель Феннінг вийшла у світ у неймовірно ніжній сукні (фото)

Знаменитість відвідала престижний кінофестиваль.

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24-річна американська акторка Ель Феннінг вийшла у світ у неймовірно ніжній світло-рожевій сукні від Armani Privé. Про це повідомляє офіційна сторінка бренду в Instagram.

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Молода знаменитість відвідала 75-й Каннський кінофестиваль у довгій рожевій сукні, усипаній сотнями кристалів. Доповнили образ діамантове кольє із сердечками та ніжні браслети. Волосся зірки серіалу про Катерину Другу "Велика" спадало на плечі легкими локонами, а на обличчі був вечірній макіяж.

[ + – ] Ель Феннінг у сукні від Armani Privé

"Ель Феннінг одягла вишиту кришталем рожеву сукню #GiorgioArmaniPrivé, щоб відвідати показ фільму "Top Gun: Maverick" під час 75-го щорічного Каннського кінофестивалю в Палаці фестивалів", — зазначається на сторінці бренду люксового одягу.

Нагадаємо, на 75-му Каннському кінофестивалі на червоній доріжці зокрема помітили акторок Єву Лонгорію, Мерьєм Узерлі, Джуліанну Мур та інших знаменитостей, а одним із гостей заходу став Президент України Володимир Зеленський зі своєю промовою по відеозв'язку.

Фокус писав і про інші стильні та відверті образи Ель Феннінг на офіційних заходах. Зокрема на щорічній церемонії InStyle Awards-2022 у Лос-Анджелесі знаменитість з'явилася у відвертому кроп-топі від Balmain.