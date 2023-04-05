Попри це, юна знаменитість продовжує вірити в кохання з першого погляду.

Related video

24-річна американська акторка Ель Феннінг розійшлася з бойфрендом після пʼяти років стосунків. Про це зірка екрану розповіла у своєму новому інтервʼю Harper's Bazaar UK.

Фенніг та 37-річний англійський актор Макс Мінгелла нещодавно припинили романтичні стосунки. Чутки про пару почалися у 2018 році на зйомках серіалу "Teen Spirit", і вони були разом з Met Gala в 2019 році, коли знаменитості стали офіційною парою.

Попри це, Ель не бачить майбутнього без любові. Юна акторка навіть зізналася, що сподівається колись мати дітей.

"Я безнадійний романтик, — сказала вона виданню в інтерв’ю, опублікованому 4 квітня 2023. — Я вірю в кохання з першого погляду. Називайте мене божевільною, але я в це вірю. Я відчуваю, що це моя доля".

Ель Фенніг

Стосунки зіркової пари були досить прихованими, вони з’являлися разом на публіці лише для фотографій на великих заходах і урочистостях.

У грудні 2022 вони вийшли разом на прем’єру фільму "Вавилон", де Макс з’являється у картині разом із Марго Роббі та Бредом Піттом, а це означає, що розрив стався зовсім недавно.

Макс Мінгелла

Мінгелла, відомий своєю роллю Ніка Блейна в "Розповіді служниці", написав сценарій і зняв фільм "Дух підлітка". Феннінг зіграла у фільмі роль Вайолет, польського підлітка, яка хоче стати поп-зіркою, попри перешкоди на своєму шляху.

У той час Макс стверджував, що Ель — "єдина акторка, яка могла б витримати" фільм "Дух підлітка".

Ель Фенніг

Нагадаємо, Ель Феннінг вийшла у світ у неймовірно ніжній сукні.

Також Фокус писав про манікюр Ель Фенніг на підтримку України.