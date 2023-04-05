С трезубцем-оберегом. Образ Елены Зеленской во время визита в Польшу (фото)

Это первый совместный зарубежный визит украинского президента и первой леди с начала полномасштабной войны.

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Первая леди Украины Елена Зеленская выбрала особый образ для однодневного визита в Варшаву 5 апреля 2023 года. Снимками с официального события она делится в соцсетях.

В столице Польши жена Владимира Зеленского появилась в элегантном ансамбле оттенка бордо украинского бренда AMG. Образ первой леди состоит из двубортного пальто и платья в тон. К ансамблю Елена Зеленская добавила золотые серьги и особый аксессуар от украинского бренда Gunia Project — кулон-амулет Тризуб.

Волосы первая леди оставила распущенными.

Елена Зеленская в Варшаве

Вместе с первой леди Польши Агатой Корнхаузер-Дудой Елена Зеленская встретилась с группой медиков, обучающихся медицинской эвакуации в составе польских аэробригад.

"С особыми чувствами посещаю Польшу. Все это тяжелое время нас держит вместе не только стремление к общей победе над врагом, но и борьба за человеческие ценности", — прокомментировала визит Елена Зеленская.

Владимир и Елена Зеленские посетили Варшаву Фото: PAP

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Анджеем Дудой, который вручил украинскому главе государства высшую награду Польши — орден Белого Орла.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Напомним, Елена Зеленская рассказала о помощи Литвы во время полномасштабного российского вторжения.

Также Фокус писал об отношении шеф-повара Евгения Клопотенко к Елене Зеленской.