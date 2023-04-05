З тризубом-оберегом. Образ Олени Зеленської під час візиту до Польщі (фото)
Це перший спільний закордонний візит українського президента та першої леді з моменту початку повномасштабної війни.
Перша леді України Олена Зеленська обрала особливий образ для одноденного візиту до Варшави 5 квітня 2023. Знімками з офіційної події вона ділиться у соцмережах.
У столиці Польщі дружина Володимира Зеленського зʼявилася в елегантному ансамблі відтінку бордо українського бренду A.M.G. Образ першої леді складається із двобортного пальта і сукні в тон. До ансамблю Олена Зеленська додала золоті сережки та особливий аксесуар українського бренду Gunia Project — кулон-амулет Тризуб.
Волосся перша леді залишила розпущеним.
Разом з першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою Олена Зеленська зустрілася з групою медиків, які навчаються медичній евакуації у складі польських аеробригад.
"Із особливими почуттями відвідую Польщу. Весь цей важкий час нас тримає разом не лише прагнення спільної перемоги над ворогом, але й боротьба за людські цінності", — прокоментувала візит Олена Зеленська.
Тим часом президент України Володимир Зеленський провів переговори з Анджеєм Дудою, який вручив українському главі держави найвищу нагороду Польщі — орден Білого Орла.
Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла про допомогу Литви під час повномасштабного російського вторгнення.
Також Фокус писав про ставлення шеф-кухаря Євгена Клопотенка до Олени Зеленської.