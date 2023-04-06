Планы принца Гарри и Меган Маркл присутствовать на коронации Карла "дорабатываются"

До коронации в Вестминстерском аббатстве в Лондоне остался всего месяц.

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Несколько источников сообщают PageSix, что планы по прилету принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию на коронацию короля Карла завершаются.

"Между Сассексами и дворцом велись длительные переговоры, и, конечно, на это ушло немало времени, — сообщил инсайдер из королевской семьи. — Это такое историческое событие, и есть надежда, что Гарри и Меган будут там".

Окончательное решение все еще должен принять Гарри. Как отметил один высокопоставленный источник: "Все семьи трудны, но это, конечно, ненормальная семья".

Кроме того, Гарри и Меган настаивают на том, чтобы их пригласили на балкон Букингемского дворца в этот знаменательный день, однако по королевскому протоколу он предназначен исключительно для действующих членов королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Как сообщают источники, для младшего сына новоиспеченного британского монарха и его супруги нет места в коронационном шествии от Вестминстерского аббатства до Букингемского дворца – одной из главных частей церемонии. Если Гарри и Меган согласятся прибыть в Лондон в начале мая, они смогут лишь наблюдать за действом со стороны.

Кроме герцогов Сассекских "вне сценария" остались принц Эндрю и его дочери — Евгения и Беатрис.

Восхождение на престол Карла III запланировано на 6 мая 2023 года. Такую дату выбрали неспроста, ведь в этот день в 2019 году родился первенец принца Гарри и Меган Маркл — принц Арчи.

Также Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл до сих пор не ответили на приглашение посетить коронацию.