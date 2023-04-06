Плани Гаррі та Меган Маркл бути присутніми на коронації Карла "допрацьовуються"

До коронації у Вестмінстерському абатстві в Лондоні залишився лише місяць.

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Декілька джерел повідомляють PageSix, що плани щодо прильоту принца Гаррі та Меган Маркл до Великобританії на коронацію короля Карла завершуються.

"Між Сассексами і палацом велися тривалі переговори, і, звичайно, на це пішло чимало часу, — повідомив інсайдер із королівської родини. — Це така історична подія, і є надія, що Гаррі та Меган будуть там".

Остаточне рішення все ще має ухвалити Гаррі. Як зазначило одне високопоставлене джерело: "Усі сім'ї складні, але це, звичайно, ненормальна родина".

Крім того, Гаррі та Меган наполягають на тому, щоб їх запросили на балкон Букінгемського палацу в цей знаменний день, однак за королівським протоколом він призначений виключно для чинних членів королівської родини.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Як повідомляють джерела, для молодшого сина новоспеченого британського монарха та його дружини немає місця в коронаційній ході від Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу — однієї з головних частин церемонії. Якщо Гаррі та Меган погодяться прибути до Лондона на початку травня, вони зможуть лише спостерігати за дійством із боку.

Крім герцогів Сассекських "поза сценарієм" залишилися принц Ендрю та його дочки — Євгенія і Беатріс.

Сходження на престол Карла ІІІ заплановано на 6 травня 2023 року. Таку дату обрали недарма, адже цього дня 2019 року народився первісток принца Гаррі та Меган Маркл — принц Арчі.

Також Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл досі не відповіли на запрошення відвідати коронацію.