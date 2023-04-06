Беременная Румер Уиллис снялась обнаженной для рекламной кампании Naked Cashmere

Дочь Брюса Уиллиса предстала в нежных образах в рамках рекламной кампании бренда.

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34-летняя беременная актриса Румер Уиллис, которая ждет своего первого ребенка от бойфренда Дерека Ричарда Томаса, объединяется с Naked Cashmere для коллекции ко Дню матери. Для рекламной кампании девушка позировала обнаженной. Об этом пишет PageSix.

На одном фото будущая мама демонстрирует свой животик, покрывая свое тело различными вязаными моделями от бренда.

Румер Уиллис Фото: Naked Cashmere

На другом снимке Румер позирует без штанов в свободном свитере Naked Cashmere с мягким одеялом, обернутым вокруг ее талии.

Румер Уиллис Фото: Instagram @rumerwillis

И на третьем изображении в рамках рекламной кампании Уиллис носит вязаные брюки и открытый кардиган от лейбла, под которым ничего нет.

Румер Уиллис Фото: Naked Cashmere

Согласно пресс-релизу бренда, сотрудничество звезды с Naked Cashmere будет продолжаться. В частности, она будет "курировать коллекции капсул для матерей и новорожденных".

В ее первой коллекции будут представлены стили, "переосмысленные для современной женщины и мамы" и включать "универсальные и стильные предметы, которые обеспечивают комфорт и легкость во время и после беременности".

Напомним,Румер Уиллис и ее бойфренд Дерек Ричард Томас устроили с семьей и друзьями на выходных в Лос-Анджелесе вечеринку по случаю скорого рождения ребенка.

Ранее Фокус писал, что беременная Румер Уиллис продемонстрировала фигуру в бикини.