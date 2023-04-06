Вагітна Румер Вілліс знялася оголеною для рекламної кампанії Naked Cashmere

Дочка Брюса Вілліса постала у ніжних образах у межах рекламної кампанії бренду.

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34-річна вагітна акторка Румер Вілліс, яка чекає на свою першу дитину від бойфренда Дерека Річарда Томаса, об'єднується з Naked Cashmere для колекції до Дня матері. Для рекламної кампанії дівчина позувала оголеною. Про це пише PageSix.

На одному фото майбутня мати демонструє свій животик, покриваючи своє тіло різними в'язаними моделями від бренду.

Румер Вілліс Фото: Naked Cashmere

На іншому знімку Румер позує без штанів у вільному светрі Naked Cashmere з м'якою ковдрою, обгорнутою навколо її талії.

Румер Вілліс Фото: Instagram @rumerwillis

І на третьому зображенні в межах рекламної кампанії Вілліс носить трикотажні штани і відкритий кардиган від лейбла, під яким нічого немає.

Румер Вілліс Фото: Naked Cashmere

Згідно з пресрелізом бренду, співпраця зірки з Naked Cashmere буде продовжуватись. Зокрема, вона "куруватиме колекції капсул для матерів та новонароджених".

У її першій колекції будуть представлені стилі, "переосмислені для сучасної жінки та мами" та міситимуть "універсальні та стильні предмети, які забезпечують комфорт і легкість під час та після вагітності".

Нагадаємо, Румер Вілліс та її бойфренд Дерек Річард Томас влаштували з родиною та друзями на вихідних у Лос-Анджелесі вечірку з нагоди швидкого народження дитини.

Раніше Фокус писав, що вагітна Румер Вілліс продемонструвала фігуру у бікіні.