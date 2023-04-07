Брэд Питт позволил 105-летнему соседу бесплатно жить в своем бывшем поместье

Брэд Питт якобы позволил овдовевшему мужчине бесплатно жить в своем бывшем особняке в Лос-Анджелесе.

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По словам актрисы "Эльвиры" Кассандры Петерсон, у которой Питт купил участок площадью 1,9 акра в Лос-Фелис, штат Калифорния, в 1994 году, актер позволил мужчине поселиться там до самой своей смерти в возрасте 105 лет. Об этом она рассказала в новом интервью People.

"Он был очень, очень добр к мужчине", — сказала Петерсон о 59-летнем актере. Жена [этого человека] скончалась, а муж, Джон, жил там. Я знаю, что Брэд позволил ему жить там, ничего не платя, пока он не умер".

Также актриса сказала, что договоренность возникла после того, как Питт, который жил в доме с бывшей женой Анджелиной Джоли и их шестью детьми, начал постепенно скупать соседнюю недвижимость.

"Я думаю, что было около 22 домов, примыкающих к границам участка, — поделилась 71-летняя актриса. И каждый раз, когда они появлялись, он покупал новый".

Один из домов, на который обратил внимание Питт, изначально принадлежал пожилому мужчине. Как только дом появился на рынке, актер якобы заключил сделку, позволяющую вдовцу продолжать жить в доме без арендной платы после того, как Питт совершит покупку.

Дом Брэда Питта в Лос-Фелис Фото: скриншот

Дом находится в живописном районе Лос-Фелис, где живут многие знаменитости. Сам Питт никогда не жил в этом доме один — он делил его с двумя своими бывшими женами: Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли. Именно в этом особняке Питт и Джоли провели свое первое совместное Рождество в 2005 году, а также воспитывали своих шестерых детей до развода в 2016 году.

Также Фокус писал, что Брэд Питт продал особняк за рекордные 39 миллионов долларов.