Бред Пітт дозволив 105-річному сусідові безкоштовно жити у своєму колишньому маєтку

Бред Пітт нібито дозволив овдовілому чоловікові безкоштовно жити у своєму колишньому особняку в Лос-Анджелесі.

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За словами акторки "Ельвіри" Кассандри Петерсон, у якої в 1994 році Пітт купив ділянку площею 1,9 акра в Лос-Феліс, штат Каліфорнія, актор дозволив чоловіку оселитися там до своєї смерті у віці 105 років. Про це вона розповіла у новому інтерв'ю People.

"Він був дуже, дуже добрий до чоловіка", — сказала Петерсон про 59-річного актора. Дружина [цієї людини] померла, а чоловік, Джон, жив там. Я знаю, що Бред дозволив йому жити там і нічого не платити, доки він не помер".

Також акторка сказала, що домовленість виникла після того, як Пітт, який жив у будинку з колишньою дружиною Анджеліною Джолі та їх шістьма дітьми, почав поступово скуповувати сусідню нерухомість.

"Я думаю, що було близько 22 будинків, що примикають до кордонів ділянки, — поділилася 71-річна акторка. І щоразу, коли вони з'являлися, він купував новий".

Один із будинків, на який звернув увагу Пітт, спочатку належав літньому чоловікові. Як тільки будинок з'явився на ринку, актор нібито уклав угоду, яка дозволяє вдівцю продовжувати жити в будинку без орендної плати після того, як Пітт здійснить покупку.

Будинок Бреда Пітта в Лос-Феліс Фото: скріншот

Будинок знаходиться в мальовничому районі Лос-Феліс, де живе багато знаменитостей. Сам Пітт ніколи не жив у цьому будинку один — він ділив його з двома своїми колишніми дружинами: Дженніфер Еністон та Анджеліною Джолі. Саме в цьому особняку Пітт та Джолі провели своє перше спільне Різдво у 2005 році, а також виховували своїх шістьох дітей до розлучення у 2016 році.

Також Фокус писав, що Бред Пітт продав особняк за рекордні 39 мільйонів доларів.