Певца Зейна Малика раскритиковали за новую прическу

Зейн Малик продемонстрировал совершенно новый образ, поделившись редким снимком себя в социальных сетях.

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30-летний британский певец, бывший участник бойз-бэнда One Direction Зейн Малик дебютировал с новой прической. На фотографии, которую Малик опубликовал в своем Instagram, он позирует в студии вместе с музыкальным продюсером Даниэлем Зайденштадтом, демонстрируя свои косички.

И хотя поклонникам певца в Instagram понравился его обновленный внешний вид, многие пользователи в Twitter не согласились с таким преображением.

"Теперь я ЗНАЮ, что это не Зейн с косичками", — написал один из них о выборе звезды такой прически.

"Зайн, убери эти чертовы [sic] косички", — умолял другой.

"Я даже не злюсь из-за культурного присвоения, я злюсь из-за того, что это даже не выглядит хорошо", — написал третий пользователь.

Однако положительных комментариев в адрес бывшего участника группы One Direction было не меньше.

Это не первый раз, когда Зейн пробует косички. Он делал такую же прическу во время отношений со своей бывшей Джиджи Хадид.

Джиджи Хадид и Зейн Малик Фото: Скриншот

После их разрыва в 2021 году он несколько раз экспериментировал со своим имиджем и даже красил волосы в ярко-розовый цвет.

27-летняя Хадид и 30-летний Малик стали родителями в сентябре 2020 года. Разрыв бывших влюбленных произошел после ссоры с участием матери Джиджи, Иоланды Хадид, во время которой Малик якобы толкнул ее в комод.

Напомним, модель Джиджи Хадид рассказала о двухлетней дочери и совместном воспитании первенца с ее бывшим бойфрендом Зейном Маликом.

Также Фокус писал о новых деталях вероятного романа Селены Гомес и Зейна Малика.