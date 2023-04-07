Співака Зейна Маліка розкритикували за нову зачіску

Зейн Малік продемонстрував зовсім новий образ, поділившись рідкісним знімком себе у соціальних мережах.

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30-річний британський співак, колишній учасник бойз-бенду One Direction Зейн Малік дебютував із новою зачіскою. На фотографії, яку Малик опублікував у своєму Instagram, він позує у студії разом із музичним продюсером Даніелем Зайденштадтом, демонструючи свої косички.

І хоча шанувальникам співака в Instagram сподобався його оновлений зовнішній вигляд, багато користувачів Twitter не погодилися з таким перевтіленням.

"Тепер я ЗНАЮ, що це не Зейн з косички", — написав один із них про вибір зірки такої зачіски.

"Зайн, прибери ці чортові косички", — благав інший.

"Я навіть не злюся через культурне присвоєння, я злюся через те, що це навіть не виглядає добре", — написав третій користувач.

Проте позитивних коментарів на адресу колишнього учасника гурту One Direction було не менше.

Це не вперше, коли Зейн пробує косички. Він робив таку ж зачіску під час стосунків зі своєю колишньою Джіджі Хадід.

Джіджі Хадід і Зейн Малік Фото: Скріншот

Після їхнього розриву у 2021 році він кілька разів експериментував зі своїм іміджем і навіть фарбував волосся у яскраво-рожевий колір.

27-річна Хадід та 30-річний Малік стали батьками у вересні 2020 року. Розрив колишніх закоханих стався після сварки за участю матері Джіджі, Іоланди Хадід, під час якої Малік нібито штовхнув її у комод.

Нагадаємо, модель Джіджі Хадід розповіла про дворічну дочку та спільне виховання первістка з її колишнім бойфрендом Зейном Маліком.

Також Фокус писав про нові деталі ймовірного роману Селени Гомес та Зейна Маліка.